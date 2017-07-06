06 июля 2017 года 09:33
Утренние прогнозы: фондовые индексы незначительно подрастут в начале торгов
По итогам торгов среды индекс ММВБ составил 1921,38 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1007,88 пункта (-1%) при увеличении объема торгов. В четверг, по мнению аналитиков, драйвером рынка акций в четверг выступят корпоративные события и нефтяная статистика. В начале торгов фондовые индексы незначительно вырастут.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близким к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent предпринимают попытки удержаться выше уровня в $48 за баррель на фоне публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на значительное увеличение запасов «черного золота» в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют слабую негативную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1920 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что негативное влияние на этот фондовый индикатор сегодня окажут экс-дивидендные разрывы в акциях Татнефти и Ростелекома".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "В четверг внешний фон предполагает незначительное изменение индекса ММВБ на открытии торгов. Мы сохраняем надежду на будущий выход к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. Потенциальные попытки снижения рекомендуем использовать для покупок от 1850-1900. Признаком изменения соотношения сил в пользу продавцов может стать переход в консолидацию в районе 1800-1850. В настоящий момент ситуация развивается скорее в пользу покупателей. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) следующими целями видим 100 000-101 000, 104 000. Попытки снижения к 90 000-95 000, скорее всего, стоит выкупать. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1850-1900, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”".
ИК "Финам" (Богдан Зварич): "В сложившейся ситуации ожидаем умеренного роста основных российских фондовых индексов. В результате, в начале дня индекс ММВБ закрепится выше отметки 1920 пунктов. Однако открытие европейских площадок, где возможна негативная динамика в начале дня, на фоне негативной статистики по промышленным заказам в Германии, приведет к компенсации роста первых минут и возвращению нашего рынка к уровням закрытия среды. Во второй половине торгов внимание игроков будет обращено на блок важной макроэкономической статистики из США".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "На рынке энергоносителей наметился «отскок» после сообщения API о сокращении запасов сырой нефти в США, что может оказать поддержку котировкам российских бумаг в начале торгов. Тем не менее, данные технического анализа пока не позволяют диагностировать отмену нисходящего тренда по индексу РТС, а значит, возможность очередного «тестирования» отметки 1000 пунктов остается в силе. Данные минэнергетики США по запасам нефти ожидаются сегодня в 18:00 мск. На валютном рынке, по данным технического анализа, в случае подтверждения закрепления пары доллар-рубль выше 60 станет возможным заметное повышение".
Промсвязьбанк (Илья Фролов): "Российский фондовый рынок замедлил движение вверх на фоне снижения нефтяных котировок, которое лишь отчасти было компенсировано ослаблением курса рубля. Развитие коррекции вслед за нефтяными котировками пока сдерживается также привлекательными стоимостными оценками после коррекции в 1-м полугодии, высокой дивидендной доходностью и ожиданиями промежуточных выплат со стороны госкомпаний, а также надежд на позитивные итоги предстоящей встречи В.Путина и Д.Трампа. Сегодня к открытию торгов сформировался неоднозначный внешний фон. Цены на нефть демонстрируют восстановление, однако на глобальных рынках пока не наблюдается сдержанный настрой. Вместе с тем, мы пока не видим оснований для серьезного снижения, а сентимент в отношении российских активов пока подпитывается внутренними идеями, связанными со встречей G20 и возможностью промежуточных выплат госкомпаний, а также планомерным ослаблением рубля, что идет на пользу акциям экспортеров".
Опубликовано: /Финмаркет/
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