Драйвером рынка акций в четверг выступят корпоративные события и нефтяная статистика - ИФК "Солид"

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается близким к нейтральному. "Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent предпринимают попытки удержаться выше уровня в $48 за баррель на фоне публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на значительное увеличение запасов «черного золота» в США, - отмечает эксперт. - Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют слабую негативную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1920 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что негативное влияние на этот фондовый индикатор сегодня окажут экс-дивидендные разрывы в акциях Татнефти и Ростелекома".

Рынок акций РФ в среду не показал единой динамики. Индекс ММВБ вырос на 0.21% при оборотах торгов на уровне среднемесячных. При этом наибольшее позитивное влияние на повышение индекса ММВБ оказали акции «ЛУКОЙЛа» (+0.6%) и «Норникеля» (+1.1%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.95%) снизился в контексте отмечавшегося ослабления позиций рубля к доллару. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Из числа российских корпоративных событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня, помимо последнего торгового дня для получения дивидендов по акциям «ЛУКОЙЛа», «МТС» и «РусГидро», О. Шагов выделяет решение Арбитражного суда Башкирии по заявлению АФК «Системы» об отмене обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти».