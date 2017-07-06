Возможность очередного «тестирования» отметки 1000 пунктов индекса РТС остается в силе - ИФ "Олма"

В среду утром высоколиквидные бумаги торговались в плюсе, но в течение дня наметилась коррекция вниз, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. На характере торгов сказалась динамика цен на нефть – фьючерсы на Brent за день понизились на 3.7% из-за сокращения длинных позиций перед публикацией данных по запасам нефти в США, а также на фоне укрепления доллара США перед выходом стенограммы заседания комитета по открытым рынкам ФРС. С позиций технического анализа, в диапазоне $49 за баррель - $50 за баррель по фьючерсам на Brent было встречено сопротивление, после чего возобновилось снижение. В итоге акции Роснефти (ROSN) подешевели на 1.6%, Новатэка (NVTK) – на 0.9%, МТС (MTSS) – на 0.8%, ВТБ (VTBR) – на 0.6%. В заметном плюсе закрылись ММК (MAGN, +4.7%), Мечел (MTLR, +3.2%) и Аэрофлот (AFLT, +2.7%).

Фондовые индексы США в среднем немного повысились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в среднем небольшом плюсе, по азиатским индексам наблюдается коррекция вниз.

"На рынке энергоносителей наметился «отскок» после сообщения API о сокращении запасов сырой нефти в США, что может оказать поддержку котировкам российских бумаг в начале торгов. Тем не менее, данные технического анализа пока не позволяют диагностировать отмену нисходящего тренда по индексу РТС, а значит, возможность очередного «тестирования» отметки 1000 пунктов остается в силе. Данные минэнергетики США по запасам нефти ожидаются сегодня в 18:00 мск. На валютном рынке, по данным технического анализа, в случае подтверждения закрепления пары доллар-рубль выше 60 станет возможным заметное повышение", - заключает эксперт ИФ.