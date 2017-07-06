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06 июля 2017 года 09:05
В четверг внешний фон предполагает незначительное изменение индекса ММВБ на открытии торгов - Инвестиционная палата
Торги среды завершились в умеренном плюсе (индекс ММВБ +0,21%, 1921 пункт). Объемы прибавили до максимума за три сессии. Колебания прошедшего дня, по мнению управляющего активами Инвестиционной палаты Александра Волынского, укладываются в схему формирования восходящего тренда. Американский фондовый рынок незначительно повысился по итогам среды (S&P 500 +0,15%, 2432 пункта). Давление на индексы оказала слабость нефтегазовых компаний (S&P 500 Energy -2,01%), которые отыгрывали коррекцию цен на сырье. Фондовые индексы Азии сегодня преимущественно снижаются. На стороне продавцов выступают протоколы последнего заседания ФРС, которые отразили отсутствие консенсуса относительно дальнейшей динамики ставок. Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся к $48, достигнув вчера $47-47,5. Эксперт рекомендует использовать текущее снижение цен на нефть для покупок в ожидании выхода к $49-50, далее к $53-55. "В четверг внешний фон предполагает незначительное изменение индекса ММВБ на открытии торгов, - указывает А. Волынский. - Мы сохраняем надежду на будущий выход к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. Потенциальные попытки снижения рекомендуем использовать для покупок от 1850-1900. Признаком изменения соотношения сил в пользу продавцов может стать переход в консолидацию в районе 1800-1850. В настоящий момент ситуация развивается скорее в пользу покупателей. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) следующими целями видим 100 000-101 000, 104 000. Попытки снижения к 90 000-95 000, скорее всего, стоит выкупать. По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) основной поддержкой остается 59 000-59 500. Пока цены продолжают колебания выше данного уровня, мы отдаем предпочтение покупкам. Если фьючерс вернется ниже 59 000, далее ждем движение к минимумам последних месяцев. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1850-1900, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”".
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