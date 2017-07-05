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05 июля 2017 года 19:27

Рубль усилил падение к доллару и евро из-за обвала нефтяных цен

Москва. 5 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду; рубль усилил снижение к бивалютной корзине в связи со значительным падением цен на нефть.

Курс доллара США составил 60,07 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 66 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 68,07 руб./EUR1, поднявшись на 67,38 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 66,9 копейки - до 63,67 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах в среду из-за цен на нефть, которые усилили падение во второй половине дня на сохраняющихся опасениях избытка запасов сырья на мировом рынке. Дополнительное давление на курс рубля оказывает снижение интереса участников торгов к операциям carry trade.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК снизились на 3,14% - до $48,05 за баррель. В течение сессии цена Brent опускалась ниже $48 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,7% - до $45,33 за баррель. Рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые появятся позднее в среду. Публикация официальных данных о запасах в США перенесена на 6 июля из-за пришедшегося на эту неделю праздника.

Как сообщил "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, российский рубль существенно слабеет к основным мировым валютам в ходе торгов в среду. "Доллар и евро прибавляют более процента, а основным фактором данной динамики является ситуация на рынке энергоносителей. В среду мы наблюдаем сильное снижение цен на нефть, и если вчера котировки "черного золота" держались выше $49,5 за баррель, то сегодня они находятся в районе $48 за баррель. Провал более 3% от уровня вчерашнего закрытия, поэтому не удивительно, что рубль чувствует себя довольно слабо. Сейчас у рубля нет поддержки со стороны налогового периода, так как предложение валюты ограничено. Участники рынка ожидают недельных данных по запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США, которые на этой неделе будут опубликованы с задержкой на один день из-за празднования Дня Независимости - в среду поздно вечером и в четверг соответственно", - подчеркивает аналитик.

"Рубль слабеет на фоне коррекции цен на нефть, упавших к $48 баррель. Это означает, что те, кто занимается операциями carry trade, начали реально сокращать позиции в России, и в принципе это вполне закономерно. Кстати, впереди болтанка, связанная с дивидендами. Но главное, судя по всему, тренд на укрепление рубля можно считать завершенным. Впереди уровни от 60 руб./$1", - считает президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган.

"Происходящее в нефти выглядит настолько закономерным, что иного ожидать было бы сложно. После неудавшегося теста $50 за баррель Brent и появления новых неприятных нюансов в вопросе исполнения соглашения ОПЕК+ "быки" убедились в бессмысленности новых покупок и сдались. Рубль после восстановления корреляции с сырьем движется также вполне логично. Доллар США со второй попытки внутри дня пробил 60 руб./$1 и закрепился выше. Рубль движется в сторону своей справедливой рыночной стоимости, и это неплохо для внутреннего производителя и экспортеров", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Негативная динамика рубля вызвана новостями с нефтяного рынка. Добыча в мире растет, а Россия заявила, что не готова поддержать дальнейшие предложения ОПЕК о сокращении производства "черного золота". Объем торгов валютой выше среднего. Спрос на нее, в частности, обусловлен начислением дивидендов и, возможно, информацией о планах Минфина сократить объем покупок, но с завтрашнего дня. Дополнительным драйвером для укрепления курса пары "доллар-рубль" выступает публикация протоколов ФРС вечером в среду", - отмечает начальник управления операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 6 июля на 34,92 копейки, до 59,58 руб./$1, и поднял курс евро на 37,88 копейки, до 67,68 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 66,02 копейки по отношению к понедельнику и составил 59,8114 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 64,12 копейки по отношению к 4 июля и составил 59,9112 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 223,1 млн, из которых $1 млрд 688,669 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 534,431 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 51,96 копейки ко вторнику - до 67,7901 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 57,58 копейки по отношению к 4 июля и составил 67,8706 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR461,133 млн, из которых EUR170,503 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR290,61 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,26%, ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 9,26% годовых, ставка на 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 9,22% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 1 б.п. - до 9,13% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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