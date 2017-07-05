Евробонды РФ в среду дешевеют на фоне снижения у инвесторов "аппетита к риску"

Москва. 5 июля. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно снижаются на фоне ослабления у мировых инвесторов "аппетита к риску"; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) плавно подрастают в цене, что ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 4 июля и составила 120,01% от номинала, что соответствует доходности 2,27% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего дня на 4 базисных пункта, составив 100,88% от номинала. Их доходность снизилась на 1 пункт - до 1,57% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился на 2 пункта и составил 70 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2047 году снизились по отношению к закрытию 4 июля на 51 базисный пункт - до 99,6% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 5,28% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2043 году подешевели также на 51 базисный пункт - до 111,13% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 5,10% годовых), с погашением в 2042 году - на 45 базисных пунктов, до 107,33% от номинала (доходность выросла также на 3 пункта - до 5,10% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 36 базисных пунктов, до 104,04% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов - до 4,20% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 34 базисных пункта, до 107,01% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов - до 3,6% годовых).

"Сегодня под давлением находятся все долговые бумаги emerging markets, и российские еврооблигации в этом плане не стали исключением. Наиболее заметное снижение отмечается в самых "длинных" выпусках с погашением в 2042-2047 годах, где ценовые потери достигают полфигуры, в то время как "короткие" и среднесрочные бумаги теряют в цене в целом не очень много", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"В ближайшее время давление продавцов на рынке отечественных евробондов, скорее всего, сохранится. Возможно, некоторую поддержку рынку смогут оказать позитивные итоги саммита G20, если таковые будут. В частности, инвесторы с нетерпением ждут первой личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Но в любом случае такая поддержка будет сильно ограниченной, так как под давлением находится весь сегмент emerging markets. Кроме того, ситуация на мировых нефтяных площадках продолжает оставаться нестабильной из-за опасений сохранения на рынке высокого предложения "черного золота", и это не сулит пока ничего хорошего для динамики нефтяных цен", - считает С.Агарзаев.

Цены на нефть усилили падение на торгах в среду на сохраняющихся опасениях избытка запасов сырья на мировом рынке. Невысокая активность торгов после праздничного дня усиливает колебания цен. Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 МСК снизилась на 2,92% - до $48,16 за баррель. В течение сессии цена Brent опускалась ниже $48 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,44% - до $45,45 за баррель. Рынок ждет данных Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю, которые появятся позднее в среду. Публикация официальных данных о запасах в США перенесена на 6 июля из-за пришедшегося на эту неделю праздника.