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05 июля 2017 года 19:18

Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике "фишек", взлетел "Аэрофлот"

Москва. 5 июля. Рынок акций РФ провел торги в среду в консолидационных настроениях: индекс РТС просел в район 1000 пунктов на фоне упавшей нефти после выхода на рынок американских игроков после праздничного дня, а индекс ММВБ за счет ослабления рубля превысил 1920 пунктов. Лучше рынка выглядели бумаги металлургов, взлетели к новым вершинами акции "Аэрофлота".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1921,38 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1007,88 пункта (-1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,2%.

Доллар подорожал до 60,05 рубля (+0,64 рубля), максимум дня - 60,24 руб./$1.

В росте лидировали акции "Аэрофлота" (+2,7%, до 204,25 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,2%), "Мосбиржи" (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+4,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3% и +1,4% "префы").

Акции "Мосбиржи" выросли на фоне публикации операционных показателей торговой площадки. Так, общий объем торгов на рынках "Мосбиржи" в первом полугодии вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,2% - до 433,3 трлн рублей. В июне 2017 года совокупный оборот на бирже составил 78,9 трлн рублей, что на 11% больше, чем в мае, и на 12,3% больше, чем в июне 2016 года.

Подешевели акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%).

В Азии в среду преобладал рост индексов (выросли Япония и Китай), несмотря на геополитическую напряженность на Корейском полуострове. Во вторник Северная Корея осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По оценкам Минобороны Южной Кореи, дальность полета новой ракеты может достигать 5,5 тыс. км.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "испытание МБР является новым витком угрозы для США, их союзников, региональных партнеров и для мира в целом".

В Европе в среду индексы также подросли (FTSE, CAC 40, DAX прибавили по 0,1%), после празднования Дня Независимости нейтрально торгуется Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,05%).

Нефть утром пыталась продолжить рост, но затем упала на сигналах, что Россия не готова пойти на новые сокращения добычи сырья. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $48,01 за баррель (-3,2%), августовская цена WTI - $45,31 за баррель (-3,7%).

Цены на нефть за последние 8 сессий непрерывного роста поднялись на 11%, но остаются существенно ниже отметок начала года из-за опасений, что усилия по ограничению добычи в странах ОПЕК и их партнерах не смогут восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

В частности, в июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в правительстве РФ сообщило, что Россия намерена придерживаться текущего соглашения, подразумевающего снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с до конца марта 2018 года.

По словам источников, еще большее снижение добычи может послать рынкам неверный сигнал, который может быть интерпретирован как опасения, что текущего соглашения недостаточно для поддержки цен на топливо.

Как сообщалось, в июне Россия выполнила договоренности с ОПЕК, удерживая добычу нефти на уровне 10,944 млн б/с, то есть на 300 тыс. б/с ниже уровней октября 2016 года.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, на мировых площадках в среду наблюдаются слегка подавленные настроения. Доллар США вырос к основным валютам в преддверии публикации протоколов с последнего заседания ФРС США. Американские фондовые индексы после выходного по случаю празднования Дня Независимости открылись нейтрально, Европа сползла в минус, а нефть Brent под давлением подорожавшего доллара США опустилась к $48 за баррель. Скорее всего, колебания нефти в промежутке $45-50 за баррель будут сохраняться в течение длительного периода времени. Доллар тестирует рубеж 60 руб./$1, где находится серьезное сопротивление.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, индекс ММВБ подрос за счет ослабления рубля, а долларовый индекс РТС упал следом за нефтью после выхода статистики по объему добычи странами ОПЕК в июне. За счет наращивания производства в Нигерии и Ливии общий объем вырос на 260 тыс. б/с по сравнению с маем, что было ожидаемо, однако все равно выглядит негативно. Другой отрицательной новостью стало сообщение в СМИ от представителей российских властей о том, что Россия не будет участвовать в увеличении объема сокращения добычи, если такое будет предложено в ходе следующих встреч ОПЕК.

На фоне нефти, а также перед публикацией протоколов июньского заседания ФРС (они могут раскрыть детали запланированного сокращения объема активов на балансе и дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики США) рубль подешевел. Ослабление отечественной валюты оказало поддержку акциям экспортеров, в частности, металлургам. Помимо укрепляющегося доллара интерес к сектору подогревают растущие мировые цены на коксующийся уголь (на ожиданиях дальнейшего закрытия шахт в Китае), железную руду (из-за инспекций перевозки руды танкерами, изначально предназначенными для транспортировки нефти, в Бразилии) и прокат (в результате удорожания сырья), констатирует аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов отметил рост "префов" Сбербанка (+1,3%) на ожиданиях повышения нормы дивидендных выплат, а также подъем акций "Мосбиржи" на фоне сильных операционных результатов первого полугодия. Ослабление рубля оживило спрос на акции металлургических компаний. Ожидания послабления со сроками ввода "закона Яровой" поддержали спрос на акции телекоммуникационных операторов. Перспектива перехода активов на единую акцию поддерживает интерес инвесторов к акциям АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,1%). В транспортном секторе отметились акции "Аэрофлота", впервые в истории превысившие 200 руб. за штуку.

В четверг наступит экс-дивидендная дата по акциям "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), негативный эффект от этого события на индекс ММВБ составит при открытии 0,57%, или около 11 пунктов, что отбросит индикатор в район 1905-1908 пунктов. Тем не менее, рынок сможет удержаться выше психологических отметок 1900 и 1000 по индексам ММВБ и РТС и продолжить рост в ближайшей перспективе, считает эксперт.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, нефть Brent вплотную подобралась к отметке $50 за баррель на ожиданиях сокращения запасов в США, однако в среду СМИ сообщили, что РФ не рассматривает варианты большего сокращения добычи. Таким образом, вопрос о сроках балансировки рынка вновь оказался в подвешенном состоянии, теперь в фокусе внимания нефтяного рынка статданные от API о запасах в США.

Кроме того, интерес представляет американская статистика по заказам на товары длительного пользования и "минутки" ФРС. Наиболее интересным станет именно протокол FOMC, где внимание сконцентрируется на обсуждении будущих шагов в части баланса ФРС и данных по инфляции.

Главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отметил интерес к бумагам компаний строительного сектора.

Новости о планах главы "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) Сергея Гордеева консолидировать контрольный пакет группы, выкупив пакеты акций у других крупнейших миноритариев, заставляют инвесторов обращать внимание не только на акции компании, но и на строительный сектор в целом. Процесс консолидации в секторе продолжается. В прошлом году "ПИК" приобрел "Мортон". В настоящий момент идет объединение АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) и "Инграда". Данный процесс сопровождается переоценкой стоимости бизнеса строителей. За год акции "Группы компаний ПИК" выросли на четверть, "Открытых инвестиций" - втрое, только акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) продемонстрировали слабо негативную динамику. Вероятно, бумаги ЛСР, отставшие в динамике от "коллег по цеху", способны показать догоняющий рост, считает аналитик.

Начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков полагает, что причиной роста доллара до 60 рублей является фактор платежного баланса, а также потеря интереса инвесторов к российскому госдолгу - Минфин РФ был вынужден корректировать свои планы по продаже облигаций на фоне спада к ним интереса.

Стоит также учитывать, что Минфин нуждается в слабом рубле, так как он позволяет наполнять резервные фонды. С начала июня Резервный фонд и Фонд национального благосостояния в рублевом выражении стали больше на 247 млрд рублей, что позволило частично компенсировать потери января-апреля из-за укрепления рубля. За тот период ФНБ и Резервный фонд в рублях "похудели" на 294 млрд рублей. До конца года из Резервного фонда планируется изъять 1,06 трлн рублей, а всего в фонде 987 млрд рублей, и пополняться он не будет. Таким образом, рубль должен ослабнуть еще на 7%. Если учитывать этот фактор, то курс доллара должен закрепиться в районе 63,5 руб./$1 при текущих ценах на нефть.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали акции АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+39,9%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+14,5%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+6,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+5,3%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%).

Подешевели акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,8%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,2%), бумаги "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 27,62 млрд рублей (из них 7,176 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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