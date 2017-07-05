Рубль падает к доллару и евро из-за заметного удешевления нефти

Москва. 5 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне заметно дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 59,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 45 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,89 руб./EUR1, поднявшись на 47 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 45,9 копейки - до 63,46 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 6 июля на 34,92 копейки, до 59,58 руб./$1, и поднял курс евро на 37,88 копейки, до 67,68 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах среды на фоне дешевеющей нефти, которая корректируется после существенного роста в предыдущие сессии. Дополнительное давление на рубль оказывают подготовка компаний к дивидендным выплатам, а также ожидания результатов саммита G20, в ходе которого должна состояться первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

За 8 сессий непрерывного роста, завершившегося в понедельник, цены на нефть подскочили на 11%. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК среды опустилась на 0,91% - до $49,16 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,21% - до $46,5 за баррель.

Как сообщалось, в июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи. Такая ситуация вызывает у инвесторов опасения, что мер ОПЕК+ будет недостаточно для сокращения мировых запасов топлива.

"Рубль на "Московской бирже" торгуется в минусе к доллару: "американец" восстанавливает позиции перед публикацией протокола июньского заседания ФРС на фоне общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам. "Черное золото" после вчерашнего роста резко подешевело в ожидании раскрытия данных по запасам сырья от Американского института нефти. Дополнительными негативными факторами для рубля выступают старт периода подготовки к выплате дивидендов, а также ослабление сальдо счета текущих операций", - отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"В данный момент формируется попытка разворота в секторе нефти, причем, возможно, что определенное влияние на котировки оказали и новости из России, которая отказалась от идеи дополнительно сократить добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Рынок давно смирился с тем, что инициатива картеля сработала далеко не так, как хотелось бы, и новые напоминания об этом никому оптимизм не внушают. Кроме нефти, на рубль в среду некоторым образом давят и новости от Минфина РФ. Ведомство собирается продолжать покупки валюты, и с 7 июля по 4 августа приобретет на внутреннем рынке еще долларов на 74,3 млн рублей в эквиваленте. Внутридневной объем покупки составит при таком подходе около 3,5 млн рублей. Этих цифр физически рынок не заметит, но среагировать в моменте вполне может", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

Аналитики ИК "Атон" отметили, что полагают необоснованной тревогу в отношении резкого ослабления рубля тех пор, пока позиции в рублевых активах не начнут закрывать инвесторы-нерезиденты. "Недавнее ослабление рубля не сопровождалось распродажей в ОФЗ. Наоборот, те зарубежные инвесторы, которые вкладывают в сделки carry trade, похоже, воспользовались возможностью открыть новые позиции по более выгодному курсу. Мы считаем, что рубль будет держаться в диапазоне 60-62 руб./$1 в летние месяцы, если нефть не упадет ниже $40 за баррель, что может спровоцировать краткосрочные всплески курса выше верхней границы нашего целевого диапазона", - подчеркивают они.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,26%, ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 9,26% годовых, ставка на 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 9,22% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 1 б.п. - до 9,13% годовых.