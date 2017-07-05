Покупки доллара на среднесрочную перспективу сейчас довольно оправданные - "Аналитика Онлайн"

Сегодня международные финансовые площадки замерли в ожидании публикации протоколов последнего заседания ФРС. Публикация пройдет в 21:00 мск. Участники рынка будут искать в протоколах намеки на сроки дальнейшего повышения процентных ставок в США. В случае, если они найдут подтверждение скорого повышения ставок, то американская валюта начнет укрепляться на международном рынке форекс, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

Тем временем, министерство экономического развития говорит о том, что в предстоящие несколько лет численность трудоспособного населения в России будет сокращаться примерно на 1 млн человек в год. Это значит, что темпы экономического роста будут замедляться, нагрузка на пенсионную систему будет расти, придется повышать пенсионный возраст, и, вполне вероятно увеличение количества рабочих иммигрантов в России в ближайшие годы.

"На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 59 рублей 70 копеек, евро торгуется в районе 67,75, индекс ММВБ вырос до 1920 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются чуть ниже 50$ за баррель. На рынке энергоносителей быкам так и не удается пробиться выше отметки в 50$ за баррель. Это может стать поводом для снижения котировок черного золота в ближайшее время. В этом случае и российскому фондовому рынку и российской валюте может быть довольно-таки не сладко. Что касается наших рекомендаций по рублю, то они пока остаются силе. Мы считаем, что покупки доллара на среднесрочную перспективу сейчас довольно оправданные. Напомним, что последними рекомендациями у нас были покупки в районе 58,90 и 58,40. Эти рекомендации сохраняются в силе. В среднесрочной перспективе мы вполне можем увидеть выстрелы до 62-63 рублей", - прогнозирует Г. Задоя.