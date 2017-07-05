Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов - ИК "Финам"

"Техническая картина по индексу ММВБ пока выглядит в пользу роста, но стоит учитывать, что индикатор подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, откуда может начаться фиксация длинных позиций. В случае закрытия двух дней подряд ниже отметки 1900 пунктов будет открыт потенциал снижения с целью 1850 пунктов. После праздника сегодня выйдут на рынок американские игроки, поэтому волатильность во второй половине дня возрастёт. В 21:00 мск будет опубликован протокол с последнего заседания ФРС, который может изменить настрой участников рынка в худшую сторону. Инвесторы ждут подробностей насчёт сроков запуска программы расчистки баланса ФРС, которая крайне негативно скажется на всех рисковых активах в мире. В целом, сегодня день явно не для открытия новых покупок. Лучше фиксировать ранее открытые длинные позиции", - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник.