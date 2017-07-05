В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как трейдеры ожидают падения запасов сырой нефти и бензина в США по итогам прошлой недели, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Участники проигнорировали информацию о том, что Россия выступает против увеличения объемов сокращения добычи в рамках скоординированного с ОПЕК плана действий по балансировке рынка.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 4 июля в 10:30 по московскому времени торговались на уровне 49,77 доллара за баррель, прибавив с открытия недели 1,8%. Американский эталон WTI находился в районе 47,17, подорожав за этот период на 2,0%.

Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, участники рынка в среднем ожидают, что по итогам прошлой недели в США будет зафиксировано падение запасов сырой нефти на 1,6 миллиона баррелей и бензина на 1,7 миллиона. Отчет будет опубликован в четверг 6 июля.

В последнее время в США возобновилось падение запасов сырой нефти и бензина. Соответственно, это несколько охладило опасения относительно снижения объемов потребления в крупнейшей экономике мира. Это, безусловно, поддерживает цены. Кроме того, в прошлом отчете Агентство энергетической информации также зафиксировало снижение добычи на 100 тысяч баррелей. Складывается впечатление, что производители в США негативно реагируют на цены ниже 50 долларов.

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в переговорах между представителями ОПЕК и крупнейшими добывающими странами Россия выступила против увеличения объемов сокращения добычи. Ее представители сослались на то, что это будет сигналить рынку о неуверенности в том, что реализуемые меры будут способны достичь желаемого результата. Правда, рынок не придал этой информации никакого значения. Он начинает игнорировать негатив. Так бывает, когда текущие цены воспринимаются как низкие.

"В целом мы видим, что ниже 45 долларов за баррель требуется совсем незначительное улучшение новостного фона, чтобы активизировать покупки. Однако, пока участники рынка не получат четких фактических данных, подтверждающих падение мировых запасов нефти, цены вряд ли поднимутся выше 55 долларов за баррель. В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель со среднегодовой ценой около 50 долларов за баррель. Роста котировок выше 55 нам стоит ожидать уже осенью, ближе к отопительному сезону", - резюмирует эксперт ГК "Форекс Клуб".