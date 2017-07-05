Рубль стабилен, но вряд ли надолго - Банк "Зенит"

Торги на валютном рынке вчера завершились нейтрально для рубля, отмечают аналитики банка "Зенит". Нефтяные котировки вчера были волатильными, но завершили день практически без изменений, что и привело к аналогичному поведению российской валюты. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.41 руб. (+14 коп.), курс евро – 67.39 руб. (+6 коп.). На международном валютном рынке доллар продолжил укрепление, ожидая публикации сегодня протоколов июньского заседания ФРС США, надеясь увидеть в нем признаки готовности регулятора в скором времени начать сокращение своего баланса. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 20 бп до $1.1345.

"Нефтяные котировки вчера были под давлением информации в СМИ о том, что Россия не поддержит еще большее сокращение уровня добычи, если такое будет предложено в рамках действующего соглашения ОПЕК+, - указывают эксперты банка. - Многие инвесторы рассчитывают, что для ускорения достижения баланса на нефтяном рынке такой шаг со стороны нефтедобывающих стран был бы необходимым, однако такой сценарий сейчас вероятен меньше всего. Признаки вывода капитала нерезидентов с российских площадок пока не получают продолжения. Средний участок кривой рублевых госбумаг вчера подорожал, отыграв прежний дисбаланс, тогда как ставки локального денежного рынка снизились. На наш взгляд, делать выводы о том, что рубль успешно пережил слабую волну распродажи, пока преждевременно, поскольку на текущей неделе будет еще множество событий, способных вновь отпугнуть инвесторов от вложений в развивающиеся рынки".