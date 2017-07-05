Нефть не оказывает заметной поддержки национальной валюте - "Нордеа Банк"

"Американские рынки накануне отдыхали, что определило пониженную активность на глобальных площадках в целом, - отмечают эксперты "Нордеа Банк". - В то же время стоит отметить локальный рост интереса к защитным активам в последние дни на фоне очередной волны геополитических рисков. Евро сдержанно отступил в паре с «американцем» на фоне комментариев члена правления ЕЦБ Прата, который заявил, что регулятор должен сохранять приверженность текущим «легким» условиям финансирования для достижения целей по инфляции. Сегодня в фокусе рынков индексы деловой активности и розничные продажи в ЕС, а также американская статистика по заказам на товары длительного пользования и «минутки» ФРС. Наиболее интересными станет именно протокол FOMC, где внимание сконцентрируется на обсуждении будущих шагов в части баланса ФРС, и данных по инфляции. Ожидаем, что фактические данные из США позволят USD демонстрировать дальнейшее восстановление. Краткосрочные EUR/USD 1.132-1.144. Рубль сдает позиции в утренние часы в основных торгуемых парах. Нефть не оказывает заметной поддержки национальной валюте. Движение формируют как технические, так и фундаментальные факторы, к которым мы относим ослабление сальдо счета текущих операций (традиционная история для 3 кв.), а также подготовка к дивидендным выплатам. Краткосрочный ориентир по USD/RUB - 59.2-60.4".