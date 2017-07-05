Рынок акций РФ утром подрос по индексу ММВБ на фоне ослабления рубля и роста нефти, лидирует РусАл

Москва. 5 июля. Рынок акций РФ утром в среду подрос по индексу ММВБ (индикатор опять обновил максимум с конца мая) на фоне роста нефти, фондовых площадок Азии и Европы, а также ослабления рубля; лидируют бумаги металлургов во главе с "РусАлом".

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1919,16 пункта (+0,1%, максимум дня - 1924,53 пункта), индекс РТС - 1014,79 пункта (-0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,3%.

Доллар подорожал до 59,58 рубля (+0,17 рубля).

В росте лидируют рублевые акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%, до 123,3 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "РусАла" (+4,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%).

Биржи в США накануне не работали в связи с празднованием в стране Дня независимости.

В Азии в среду преобладал рост индексов (выросли Япония и Китай), несмотря на геополитическую напряженность на Корейском полуострове. Во вторник Северная Корея осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По оценкам Минобороны Южной Кореи, дальность полета новой ракеты может достигать 5,5 тыс. км.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "испытание МБР является новым витком угрозы для США, их союзников и региональных партнеров, и для мира в целом".

Между тем азиатские фондовые рынки в очередной раз демонстрируют устойчивость перед лицом таких новостей. Также в среду растет Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,2-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Кроме того, сохраняются попытки дальнейшего роста нефти, несмотря на сигналы, что Россия не готова пойти на новые сокращения добычи сырья.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $49,7 за баррель (+0,2%), августовская цена WTI - $47,1 за баррель (+0,1%).

За последние 8 сессий непрерывного роста цены на нефть выросли на 11%, но остаются существенно ниже отметок начала года из-за опасений, что усилия по ограничению добычи в странах ОПЕК и их партнерах не смогут восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

В частности, в июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в правительстве РФ сообщило, что Россия намерена придерживаться текущего соглашения, подразумевающего снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с до конца марта 2018 года.

По словам источников, еще большее снижение добычи может послать рынкам неверный сигнал, который может быть интерпретирован как опасения, что текущего соглашения недостаточно для поддержки цен на топливо.

Как сообщалось, в июне Россия выполнила договоренности с ОПЕК, удерживая добычу нефти на уровне 10,944 млн б/с, то есть на 300 тыс. б/с ниже уровней октября 2016 года.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, на рынке акций продолжаются развитие инерционного роста и покупки наиболее "весовых" акций, что может сигнализировать о возобновлении нетто-притока в биржевые фонды.

Кроме того, инвесторы надеются увидеть позитивные новости с первой встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20. На этом фоне движение в направлении отметок 1930-1950 пунктов по индексу ММВБ продолжится, однако подъемы биржевого индекса будут сменяться небольшими спадами по мере колебания настроений на глобальных рынках, а также как реакции на дивидендные отсечки.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рынок утром в среду подрос на фоне роста азиатских фондовых индексов. Азиатские инвесторы немного успокоились после очередного испытания ракет Северной Кореи в рамках собственной ядерной программы. Котировки нефти пока не реагируют на ответ Катара по ультиматуму близлежащих государств. Позже днем на рынок вернутся американские инвесторы - объем ликвидности увеличится. Плюс публикуемая макростатистика и июньский протокол заседания FOMC могут помочь доллару укрепиться, так как консенсус-прогноз в целом выглядит позитивно.

Вместе с тем, согласно опросам Bloomberg, рыночное сообщество ожидает снижения запасов нефти в США, поэтому во второй половине дня инвесторы могут взять это за основу для спекулятивных покупок нефти до официальных данных от API.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что текущий внешний фон позволит российским индексам продолжить рост в пределах 0,5%.

Нефть Brent подошла вплотную к ключевому уровню $50 за баррель. Стремительному восстановлению способствуют напряженность вокруг Северной Кореи и Катарский кризис.

Вечером в 21:00 МСК будут опубликованы протоколы заседания ФРС, в которых могут содержаться новые целевые ориентиры по инфляции и рынку труда для дальнейшего повышения ставки. Пока рост доллара на глобальных рынках происходит в рамках коррекции, но текущая неделя может стать переломной.

Доллар готовится к штурму уровня 60 руб./$1. В случае закрепления первые цели могут располагаться в зоне 62,8 руб./$1, а дальнейший импульс может отправить курс до отметки 66,4 руб./$1.

Акции "Газпрома" могут продолжить плавное восстановление, в среду целями может стать область 125-127 рублей за бумагу, также интересны для покупок акции "Норникеля" (MOEX: GMKN), считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду выросли акции АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+38,4%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+6,5%), "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,9%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+1,7%).

Подешевели бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-0,8%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,154 млрд рублей (из них 1,162 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).