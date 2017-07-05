Корреляция между курсом рубля и ценами на нефть вновь оказалась полностью нарушена - РосЕвроБанк

"Корреляция между курсом рубля и ценами на нефть вновь оказалась полностью нарушена. Цены на нефть вновь подобрались к отметке 50 долларов за баррель, а рубль продолжил терять позиции в результате чего курс доллара уже в ближайшее время может достигнуть отметки 60 рублей. Ключевой причиной такой динамики рубля является фактор платежного баланса, а также потеря интереса инвесторов к российскому госдолгу – Минфину был вынужден корректировать свои плану по продаже облигаций на фоне спада к ним интереса. Стоит также учитывать, что Минфин нуждается в слабом рубле, так как он позволяет «наполнять» резервные фонды. С начала июня Резервный фонд и Фонд национального благосостояния в рублевом выражении стали больше на 247 млрд рублей, что позволило частично компенсировать потери января-апреля из-за укрепления рубля. За тот период ФНБ и РФ в рублях «похудели» на 294 млрд рублей. До конца года из Резервного фонда планируется изъять 1,06 трлн руб., а всего в фонде 987 млрд руб. и пополняться он не будет. Таким образом, рубль должен ослабнуть еще на 7%. Если учитывать этот фактор, то курс доллара должен закрепиться в районе 63,5 руб. за доллар при текущих ценах на нефть. На наш взгляд, на текущей неделе ослабление рубля продолжится, в результате чего курс доллара «запрыгнет» выше 60 рублей, если, конечно, на встрече Путина и Трампа не произойдет резкого «отепления отношений", - прогнозирует начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.