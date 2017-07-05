Сегодня ждем плавное снижение рубля - ING

"День Независимости в США рубль отметил небольшим снижением на 0.3% к доллару, оказавшись в числе аутсайдеров среди ЕМ валют, - комментируют эксперты ING. - Оборот торгов составил всего лишь US$1.8 млрд, что является крайне низким показателем для валютного рынка. Явных идей и потоков на рынке не было. Сегодня же активность должна восстановиться, учитывая публикацию текста июньского заседания ФРС. По-прежнему инвесторы сфокусированы на истории повышения ставок ФРС США до конца года и относительной вероятности этого события. Вторым вопросом, на который рынки захотят получить ответ, являются сроки начала сокращения баланса ФРС, что также является мерой по ужесточению политики. На этом фоне доллар глобально восстанавливает позиции, что оказывает фоновое давление на остальные ЕМ валюты, включая рубль. Из локальных потоков ближайшей историей будут дивидендные выплаты и то, насколько июльский налоговый период будет способен нивелировать это давление. Сегодня ждем плавное снижение рубля".