Спрос нерезидентов на аукционах ОФЗ сегодня, скорее всего, будет довольно низким - "ВТБ Капитал"

Учитывая общее снижение аппетита к риску развивающихся рынков и тот факт, что в последнее время ОФЗ демонстрировали опережающую динамику по сравнению с долговыми рынками других развивающихся стран, спрос со стороны нерезидентов на аукционах ОФЗ сегодня будет довольно низким, считают аналитики "ВТБ Капитал".

Поэтому, чтобы разместить весь объем бумаг, Минфину РФ, скорее всего, потребуется предложить локальным игрокам некоторую премию к вторичному рынку (в размере 4-5 базисных пунктов), полагают эксперты.

"Минфин РФ предложит сегодня на аукционах два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном. Отсутствие зарубежных игроков и затишье на валютном рынке обусловили низкую активность на рынке ОФЗ в ходе вчерашних торгов. Главным событием дня стало объявление параметров сегодняшнего аукциона. Поскольку, как показал последний аукцион, спрос на новые флоутеры в настоящий момент остается невысоким, Минфин решил в этот раз предложить инвесторам два выпуска с фиксированным купоном на общую сумму 35 млрд руб.: ОФЗ-26220 (на 20 млрд руб.) и ОФЗ-26219 (на 15 млрд руб.)", - говорится в обзоре инвестбанка.