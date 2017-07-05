Рубль почти не изменился к доллару и евро на открытии в среду на фоне стабильной нефти

Москва. 5 июля. Доллар США немного понижается, евро слегка повышается при открытии торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильных цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,3-59,38 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,34 руб./$1 (-7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 67,42 руб./EUR1 (+3 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 2,5 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 62,98 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,3 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,8 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не изменился к доллару и евро на открытии торгов в среду в связи с отсутствием явной динамики на рынке энергоносителей. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК повысилась на 0,1% - до $49,66 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на 0,01% - до $47,07 за баррель.

За последние 8 сессий непрерывного роста цены на нефть выросли на 11%, но остаются существенно ниже отметок на начало года из-за опасений, что усилия по ограничению добычи в странах ОПЕК и их партнерах не смогут восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. В среду агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в правительстве РФ сообщило, что Россия намерена придерживаться текущего соглашения, подразумевающего снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с до конца марта 2018 года. По словам источников, еще большее снижение добычи может послать рынкам неверный сигнал, который может быть интерпретирован как опасения, что текущего соглашения недостаточно для поддержки цен на топливо.

Как сообщалось, в июне Россия выполнила договоренности с ОПЕК, удерживая добычу нефти на уровне 10,944 млн б/с, то есть на 300 тыс. б/с ниже уровней октября 2016 года.