На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 5 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в среду, несмотря на рост геополитической напряженности на Корейском полуострове. Во вторник Северная Корея осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По оценкам Минобороны Южной Кореи, дальность полета новой ракеты может достигать 5,5 тыс. км. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "испытание МБР является новым витком угрозы для США, их союзников и региональных партнеров, и для мира в целом". Между тем азиатские фондовые рынки в очередной раз демонстрируют устойчивость перед лицом таких новостей.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,21%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский индикатор Kospi растет на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,1% после скачка на 1,8% накануне. Индийский S&P BSE Sensex 30 увеличивается на 0,1%. Как стало известно в среду, индекс менеджеров закупок (PMI) в секторе услуг Индии, рассчитываемый Nikkei, вырос в июне до максимальных с октября 53,1 пункта с 52,2 пункта в мае. Сводный индикатор увеличился с 52,5 до 52,7 пункта.

Во вторник торги на фондовых площадках США не проводились в связи с праздничным днем (День независимости).

В свою очередь цены на нефть слабо опускаются в среду на сигналах, что Россия не готова пойти на новые сокращения добычи. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК опустилась на 0,04% - до $49,59 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,11% - до $47,02 за баррель. Во вторник Brent подешевела на 7 центов, торги WTI не проводились в связи с празднованием Дня независимости в США.

За последние 8 сессий непрерывного роста цены на нефть выросли на 11%, но остаются существенно ниже отметок на начало года из-за опасений, что усилия по ограничению добычи в странах ОПЕК и их партнерах не смогут восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке. В частности, в июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в правительстве РФ сообщило, что Россия намерена придерживаться текущего соглашения, подразумевающего снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с до конца марта 2018 года. По словам источников, еще большее снижение добычи может послать рынкам неверный сигнал, который может быть интерпретирован как опасения, что текущего соглашения недостаточно для поддержки цен на топливо. Как сообщалось, в июне Россия выполнила договоренности с ОПЕК, удерживая добычу нефти на уровне 10,944 млн б/с, то есть на 300 тыс. б/с ниже уровней октября 2016 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась почти в 1,7 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,645 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,937 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 июля вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 516,36 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал БО-05" (+0,7%), "МТС-001P-01" (+0,5%) и "Акрон БО-02" (+0,5%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-03" (-0,48%), "ГТЛК БО-08" (-0,28%) и "Роснефть-05" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Связьинвестнефтехим-финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 20-25 млрд рублей в размере 8,9% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Бонды имеют полугодовые купоны. Сбор заявок на бонды прошел 4 июля. Техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 11 июля. Бумаги размещаются в рамках программы облигаций компании общим объемом до 30 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.

Металлинвестбанк выкупил в рамках оферты 243,376 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинальной стоимости. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 12% облигаций данного выпуска. Размещение 5-летнего облигационного займа объемом 2 млрд рублей состоялось в мае 2015 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона установлена в размере 11% годовых. Следующая оферта по выпуску запланирована на 27 ноября 2017 года.

Русфинанс банк в рамках оферты приобрел 2 млн 503,137 тыс. биржевых облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 63% бондов выпуска. Облигации серии БО-09 объемом 4 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Ставка текущего купона - 8,05% годовых.