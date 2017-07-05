.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Сегодня Brent может вернуться ниже $49 за баррель - AMarkets
.
05 июля 2017 года 09:35
Сегодня Brent может вернуться ниже $49 за баррель - AMarkets
"Торговая сессия вторника стала очередным днем роста для котировок нефти, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - На рынке появилось мнение, что цены на нефть готовятся продемонстрировать еще большее бычье ралли во второй половине 2017 года. При этом в качестве основной предпосылки для состоятельности данного сценария отмечается спрос, который будет превосходить предложение. Однако, статистика и показатели добычи нефти со стороны крупнейших производителей энергоресурсов указывают на обратное. Производство нефти в США растет с тех пор, как ОПЕК и ряд других экспортеров подписали энергетический пакт об ограничении добычи нефти на 1,8М баррелей в сутки. Администрация США по энергетической информации в мае повысила прогноз добычи на 2017 год до 9,4М баррелей в день, на 2018 году - до 10М баррелей в день. Что касается других регионов: уровень добычи нефти в Иране за месяц с 22 мая по 21 июня достиг 3,901 миллиона баррелей в сутки, превысив отметку в 3,9 миллиона баррелей в день впервые с момента снятия международных санкций. Объем добычи в Ливии может перевалить за 1М баррелей в день уже в августе. Другими словами, рост предложения, похоже, будет все-таки опережать спрос. По мнению Международного энергетического агентства, перенасыщение рынка сырьем останется актуальной проблемой даже в 2018 году. Сегодня в 23:30 МСК будут опубликованы данные от Американского института нефти по запасам нефти в США. В случае роста запасов отчет способен оказать поддержку продавцам и вернуть Brent ниже $49 за баррель".
.
05 июля 2017 года 19:27
Москва. 5 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду; рубль усилил снижение к бивалютной корзине в связи со значительным падением цен на нефть. читать дальше
.05 июля 2017 года 19:22
Москва. 5 июля. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно снижаются на фоне ослабления у мировых инвесторов "аппетита к риску"; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) плавно подрастают в цене, что ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.05 июля 2017 года 19:18
Москва. 5 июля. Рынок акций РФ провел торги в среду в консолидационных настроениях: индекс РТС просел в район 1000 пунктов на фоне упавшей нефти после выхода на рынок американских игроков после праздничного дня, а индекс ММВБ за счет ослабления рубля превысил 1920 пунктов. Лучше рынка выглядели бумаги металлургов, взлетели к новым вершинами акции "Аэрофлота". читать дальше
.05 июля 2017 года 19:15
Несмотря на уверенное продвижение доллара в последние дни, он может встретить ощутимое сопротивление выше 60 руб. - ИК "Велес Капитал"
"В среду доллару, наконец, удалось закрепиться выше 60 руб., чему способствовало как укрепление американской валюты на международных площадках в первой половине дня, так и снижение цены на нефть (к окончанию рабочего дня стоимость марки Brent находилась ниже 48 долл. за баррель, хотя еще накануне... читать дальше
.05 июля 2017 года 18:50
Российский рынок акций в среду продемонстрировал консолидацию вблизи отметки 1920 пунктов по индексу ММВБ, но потерял более 1% по индексу РТС из-за ослабления рубля вследствие резкого обвала нефтяных котировок накануне публикации данных по запасам от API, констатирует старший управляющий по... читать дальше
.05 июля 2017 года 18:38
По сообщению Reuters, объём интервенций Минфина сократится в 600 раз и станет минимальным с начала проведения операций - с февраля 2017 года. Министерство финансов РФ с 7 июля по 4 августа 2017 года будет ежедневно покупать валюту на рынке на сумму всего 3,5 миллиона рублей по сравнению с 2,1... читать дальше
.05 июля 2017 года 18:10
среду, 5 июля, российский рынок торгуется в слабом плюсе, констатирует аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс ММВБ прибавляет 0,1%, в основном благодаря ослаблению курса рубля (на 1%), поскольку РТС, напротив, дешевеет на 1%. Медвежий тренд сегодня обусловлен падением цен на... читать дальше
.05 июля 2017 года 17:09
Сокращение баланса ФРС может стать причиной серьезного падения российских фондовых индексов - Dukascopy Bank SA
"Резкое падение нефтяных контрактов на опасениях, что основные нефтедобывающие страны в будущем не будут активно поддерживать нефтяной рынок, стало причиной резкого снижения курса рубля относительно доллара до 60 руб/долл., - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA... читать дальше
.05 июля 2017 года 16:37
Американская валюта пребывает в бодром расположении духа перед решающими событиями, которые определят настрой основных долларовых пар на ближайшие дни, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Судя по оживленному поведению "быков", участники... читать дальше
.05 июля 2017 года 15:40
Москва. 5 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне заметно дешевеющей нефти. читать дальше
.05 июля 2017 года 15:10
Сегодня международные финансовые площадки замерли в ожидании публикации протоколов последнего заседания ФРС. Публикация пройдет в 21:00 мск. Участники рынка будут искать в протоколах намеки на сроки дальнейшего повышения процентных ставок в США. В случае, если они найдут подтверждение скорого... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:50
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как трейдеры ожидают падения запасов сырой нефти и бензина в США по итогам прошлой недели, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Участники проигнорировали... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:35
"Техническая картина по индексу ММВБ пока выглядит в пользу роста, но стоит учитывать, что индикатор подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, откуда может начаться фиксация длинных позиций. В случае закрытия двух дней подряд ниже отметки 1900 пунктов будет открыт потенциал снижения с... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:05
"В течение недели динамика рубля соответствует изменению курсов валют других стран с формирующимися рынками, и, несмотря на рост цен на нефть, его позиции к доллару ослабевают, - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Наиболее заметное снижение курса валют стран с формирующимися... читать дальше
.05 июля 2017 года 13:32
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,30-60,30 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль на Московской бирже торгуется в минусе к доллару: «американец» восстанавливает позиции перед публикацией протокола июньского заседания ФРС на фоне общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам. «Черное золото» после вчерашнего роста резко подешевело в ожидании раскрытия данных по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.