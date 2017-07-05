Сегодня Brent может вернуться ниже $49 за баррель - AMarkets

"Торговая сессия вторника стала очередным днем роста для котировок нефти, - отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - На рынке появилось мнение, что цены на нефть готовятся продемонстрировать еще большее бычье ралли во второй половине 2017 года. При этом в качестве основной предпосылки для состоятельности данного сценария отмечается спрос, который будет превосходить предложение. Однако, статистика и показатели добычи нефти со стороны крупнейших производителей энергоресурсов указывают на обратное. Производство нефти в США растет с тех пор, как ОПЕК и ряд других экспортеров подписали энергетический пакт об ограничении добычи нефти на 1,8М баррелей в сутки. Администрация США по энергетической информации в мае повысила прогноз добычи на 2017 год до 9,4М баррелей в день, на 2018 году - до 10М баррелей в день. Что касается других регионов: уровень добычи нефти в Иране за месяц с 22 мая по 21 июня достиг 3,901 миллиона баррелей в сутки, превысив отметку в 3,9 миллиона баррелей в день впервые с момента снятия международных санкций. Объем добычи в Ливии может перевалить за 1М баррелей в день уже в августе. Другими словами, рост предложения, похоже, будет все-таки опережать спрос. По мнению Международного энергетического агентства, перенасыщение рынка сырьем останется актуальной проблемой даже в 2018 году. Сегодня в 23:30 МСК будут опубликованы данные от Американского института нефти по запасам нефти в США. В случае роста запасов отчет способен оказать поддержку продавцам и вернуть Brent ниже $49 за баррель".