05 июля 2017 года 09:45
Утренние прогнозы: на рынке акций в среду утром возобладают нейтральные тенденции
По итогам торгов вторника индекс ММВБ составил 1917,4 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1017,59 пункта (+0,8%) на фоне роста нефти и ослабления рубля. На утро среды сложился, по мнению аналитиков, противоречивый внешний фон, торги начнутся нейтрально.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близким к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $49.6 за баррель, в ожидании публикации данных отраслевой статистики, которая на этой неделе выйдет с задержкой на один день из-за празднования Дня Независимости в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют слабую позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (1917.4 пункта), предполагая, что этот фондовый индикатор способен продолжить подъем, поддерживающийся в последнее время ростом рублевой стоимости барреля нефти".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ начнет торги среды предположительно незначительным изменением котировок. В ближайшие дни ждем попытки перейти в консолидацию, либо развернуться вниз. Потенциальное снижение, по нашему мнению, стоит использовать для покупок от 1850-1900 пунктов по индексу ММВБ с будущими ориентирами 2000, 2050, 2100. Признаком изменения ситуации в пользу продавцов может стать переход в консолидацию в районе 1800-1850, либо ниже. Однако текущие колебания скорее укладываются в схему формирования восходящего тренда. Сегодня будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС (21:00 мск), которые интересны в свете текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Внешний фон нейтрален. Азия торгуется разнонаправленно. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1850-1900, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ".
ИК "Финам" (Бргдан Зварич): "Сегодня, перед открытием российского фондового рынка, сложился противоречивый внешний фон. Так, поводом к продажам послужит некоторая коррекция на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила в район 49,5 доллара за баррель. Поддержку же «быкам» окажет ситуация на азиатских площадках, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют 0,04% и 0,4% соответственно. Фьючерсы на американские индексы с утра растут в пределах 0,1%. На наш взгляд, негатив с рынка энергоносителей перевесит, в результате чего в начале дня российские индексы продемонстрируют умеренное снижение. Однако в дальнейшем мы не исключаем возобновления роста в ценах на нефть, а также поддержки наших акций со стороны европейских площадок, что позволит нашему рынку отыграть потери первых минут и выйти на положительную территорию. Во второй половине дня внимание инвесторов будет обращено на статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по промышленным заказам. Стоит отметить, что в последние часы мы ожидаем роста активности торгов. Возвращение американских игроков после празднования Дня независимости приведет к росту волатильности и объемов торгов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, закрепление выше психологически важного уровня 1000 пунктов по индексу РТС подтверждает ослабление нисходящего тренда, но об окончательном развороте вверх говорить преждевременно. В краткосрочной перспективе трейдеры могут сохранить консервативность в своих действиях на рынке в ожидании новостей по ходу встречи лидеров стран G20. На валютном рынке возможно продолжение консолидации немногим выше отметки 59 по паре доллар-рубль".
Опубликовано: /Финмаркет/
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