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05 июля 2017 года 09:25

Brent торгуется у $49,55 за баррель

В США торги вчера не проводились (День независимости), сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия понедельника. Азиатские фондовые индексы растут в среду, дорожают акции автопроизводителей. Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $49,55 за баррель.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду, несмотря на рост геополитической напряженности на Корейском полуострове.

Как сообщалось, во вторник Северная Корея осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По оценкам Минобороны Южной Кореи, дальность полета новой ракеты может достигать 5,5 тыс. км.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "испытание МБР является новым витком угрозы для США, их союзников и региональных партнеров, и для мира в целом".

Между тем азиатские фондовые рынки в очередной раз демонстрируют устойчивость перед лицом таких новостей.

Японский индекс Nikkei 225 растет в ходе торгов на 0,1%, более широкий Topix увеличивается на 0,3%. Ранее в ходе сессии японские индексы падали из-за повышения курса иены, но затем перешли к росту.

Акции автопроизводителей Японии дорожают в среду. Цена бумаг Subaru Corp. выросла на 3,6%, Toyota Motor Corp. - на 1,5%.

Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, южнокорейский индикатор Kospi растет на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,1% после скачка на 1,8% накануне.

Индийский S&P BSE Sensex 30 увеличивается на 0,1%. Как стало известно в среду, индекс менеджеров закупок (PMI) в секторе услуг Индии, рассчитываемый Nikkei, вырос в июне до максимальных с октября 53,1 пункта с 52,2 пункта в мае. Сводный индикатор увеличился с 52,5 до 52,7 пункта.

Акции китайских телекоммуникационных компаний China Unicom и China Mobile дешевеют на 5% и 1,6% соответственно после того, как аналитики Morgan Stanley ухудшили свои рекомендации по ним до "ниже уровня рынка".

Цена бумаг автопроизводителя Geely растет на 0,8 %, страховщика Ping An - на 3,9%.

Котировки акций нефтяных компаний КНР PetroChina и CNOOC, с начала года упавшие сильнее любых других компаний в индексе Hang Seng, поднимаются более чем на 1,4%.

Цены на нефть слабо опускаются в среду на сигналах, что Россия не готова пойти на новые сокращения добычи.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК опустилась на $0,06 (0,12%) - до $49,55 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,08 (0,17%) - до $46,99 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 7 центов, торги WTI не проводились в связи с празднованием Дня независимости в США.

За последние 8 сессий непрерывного роста цены на нефть выросли на 11%, но остаются существенно ниже отметок на начало года из-за опасений, что усилия по ограничению добычи в странах ОПЕК и их партнерах не смогут восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

В частности, в июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в правительстве РФ сообщило, что Россия намерена придерживаться текущего соглашения, подразумевающего снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с до конца марта 2018 года.

По словам источников, еще большее снижение добычи может послать рынкам неверный сигнал, который может быть интерпретирован как опасения, что текущего соглашения недостаточно для поддержки цен на топливо.

Как сообщалось, в июне Россия выполнила договоренности с ОПЕК, удерживая добычу нефти на уровне 10,944 млн б/с, то есть на 300 тыс. б/с ниже уровней октября 2016 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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