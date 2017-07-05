Рынки ждут сигналов от ФРС США - eToro

Сегодня вечером Федрезерв обнародует протокол своего прошлого заседания, на котором была повышена ставка, напоминает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В последние дни самочувствие доллара несколько улучшилось, и отчасти благодаря позитивным ожиданиям относительно публикации документа. Однако ограниченная и неуверенная динамика валюты также сигнализирует о наличии сомнений в рядах инвесторов, которые не уверены, что экономика не подведет и позволит регулятору продолжить нормализацию политики в соответствии с планом.

По мнению эксперта, есть вероятность, что протокол отразит уверенность монетарных властей в перспективах ускорения инфляции, что уже будет воспринято рынками как «ястребиный» сигнал, поскольку основным препятствием на пути к более энергичному ужесточения политики является вялый рост потребительских цен, тогда как состояние рынка труда, который близок к полной занятости, уже давно мало кого беспокоит.

Недавние экономические показатели из США носили противоречивый характер, хотя подспорьем для более оптимистичной оценки может стать впечатляющий индекс деловой активности ISM, опубликованный в начале этой недели, указывает П. Салас. Также появились сигналы об улучшении ситуации в частном секторе, а условия на рынке труда продолжают ужесточаться.

"Если Федрезерв оставит у рынков впечатление жесткой риторики, мы можем увидеть распродажи акций и гос. облигаций США, которые будут сопровождаться ростом доходности трежерис и покупками доллара, - прогнозирует эксперт eToro. - Но в случае реализации «голубиного» сценария американская валюта рискует понести внушительные потери, поскольку ее недавнее укрепление было связано в том числе с оптимистичными ожиданиями относительно протокола".