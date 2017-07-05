Подъем индекса ММВБ поддерживается ростом рублевой стоимости барреля нефти - ИФК "Солид"

Рынок акций РФ во вторник прибавил. Индекс ММВБ вырос на 0.78% при оборотах торгов примерно на 20% ниже среднемесячных, указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. При этом наибольшее позитивное влияние на повышение индекса ММВБ оказали обыкновенные акции Газпрома (+2.4%), сообщившего о существенном росте добычи газа, и Сбербанка (+1.3%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.81%) поднялся вчера чуть больше в контексте отмечавшегося укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий.

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам эксперта, складывается близким к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $49.6 за баррель, в ожидании публикации данных отраслевой статистики, которая на этой неделе выйдет с задержкой на один день из-за празднования Дня Независимости в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют слабую позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (1917.4 пункта), предполагая, что этот фондовый индикатор способен продолжить подъем, поддерживающийся в последнее время ростом рублевой стоимости барреля нефти.

Из числа российских событий, способных оказать значимое влияние на котировки отдельных бумаг сегодня, О. Шагов выделил заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое проведет Президент РФ Владимир Путин. При этом главной темой заседания станет «цифровая экономика», меняющая в перспективе лицо российского фондового рынка.