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05 июля 2017 года 09:13
Участники торгов акциями сохранят консервативность действии в ожидании новостей от встречи лидеров стран G20 - ИФ "Олма"
Во вторник наблюдалось повышение по индексу РТС – осторожный оптимизм инвесторов связан с признаками приостановки роста добычи нефти в США, а также с предстоящей встречей президентов РФ и США на саммите G20 7-8 июля, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Сокращение активности нерезидентов (в США был выходной) способствовало снижению волатильности. В итоге Мечел (MTLR) вырос на 2.5%, Газпром (GAZP) – на 2.4%, Транснефть (TRNFP) – на 1.5%, Сургутнефтегаз (SNGS) и Северсталь (CHMF) – на 1.4%, Сбербанк (SBER) – на 1.3%. Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 13.7%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 5.9%, Распадской (RASP) – на 5.3%. В США торги вчера не проводились по случаю Дня независимости, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в среднем немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение. "С позиций технического анализа, закрепление выше психологически важного уровня 1000 пунктов по индексу РТС подтверждает ослабление нисходящего тренда, но об окончательном развороте вверх говорить преждевременно. В краткосрочной перспективе трейдеры могут сохранить консервативность в своих действиях на рынке в ожидании новостей по ходу встречи лидеров стран G20. На валютном рынке возможно продолжение консолидации немногим выше отметки 59 по паре доллар-рубль", - резюмирует эксперт ИФ.
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05 июля 2017 года 19:27
Москва. 5 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду; рубль усилил снижение к бивалютной корзине в связи со значительным падением цен на нефть. читать дальше
.05 июля 2017 года 19:22
Москва. 5 июля. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно снижаются на фоне ослабления у мировых инвесторов "аппетита к риску"; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) плавно подрастают в цене, что ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.05 июля 2017 года 19:18
Москва. 5 июля. Рынок акций РФ провел торги в среду в консолидационных настроениях: индекс РТС просел в район 1000 пунктов на фоне упавшей нефти после выхода на рынок американских игроков после праздничного дня, а индекс ММВБ за счет ослабления рубля превысил 1920 пунктов. Лучше рынка выглядели бумаги металлургов, взлетели к новым вершинами акции "Аэрофлота". читать дальше
.05 июля 2017 года 19:15
Несмотря на уверенное продвижение доллара в последние дни, он может встретить ощутимое сопротивление выше 60 руб. - ИК "Велес Капитал"
"В среду доллару, наконец, удалось закрепиться выше 60 руб., чему способствовало как укрепление американской валюты на международных площадках в первой половине дня, так и снижение цены на нефть (к окончанию рабочего дня стоимость марки Brent находилась ниже 48 долл. за баррель, хотя еще накануне... читать дальше
.05 июля 2017 года 18:50
Российский рынок акций в среду продемонстрировал консолидацию вблизи отметки 1920 пунктов по индексу ММВБ, но потерял более 1% по индексу РТС из-за ослабления рубля вследствие резкого обвала нефтяных котировок накануне публикации данных по запасам от API, констатирует старший управляющий по... читать дальше
.05 июля 2017 года 18:38
По сообщению Reuters, объём интервенций Минфина сократится в 600 раз и станет минимальным с начала проведения операций - с февраля 2017 года. Министерство финансов РФ с 7 июля по 4 августа 2017 года будет ежедневно покупать валюту на рынке на сумму всего 3,5 миллиона рублей по сравнению с 2,1... читать дальше
.05 июля 2017 года 18:10
среду, 5 июля, российский рынок торгуется в слабом плюсе, констатирует аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс ММВБ прибавляет 0,1%, в основном благодаря ослаблению курса рубля (на 1%), поскольку РТС, напротив, дешевеет на 1%. Медвежий тренд сегодня обусловлен падением цен на... читать дальше
.05 июля 2017 года 17:09
Сокращение баланса ФРС может стать причиной серьезного падения российских фондовых индексов - Dukascopy Bank SA
"Резкое падение нефтяных контрактов на опасениях, что основные нефтедобывающие страны в будущем не будут активно поддерживать нефтяной рынок, стало причиной резкого снижения курса рубля относительно доллара до 60 руб/долл., - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA... читать дальше
.05 июля 2017 года 16:37
Американская валюта пребывает в бодром расположении духа перед решающими событиями, которые определят настрой основных долларовых пар на ближайшие дни, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Судя по оживленному поведению "быков", участники... читать дальше
.05 июля 2017 года 15:40
Москва. 5 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне заметно дешевеющей нефти. читать дальше
.05 июля 2017 года 15:10
Сегодня международные финансовые площадки замерли в ожидании публикации протоколов последнего заседания ФРС. Публикация пройдет в 21:00 мск. Участники рынка будут искать в протоколах намеки на сроки дальнейшего повышения процентных ставок в США. В случае, если они найдут подтверждение скорого... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:50
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний выглядит область 45-55 долларов за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как трейдеры ожидают падения запасов сырой нефти и бензина в США по итогам прошлой недели, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Участники проигнорировали... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:35
"Техническая картина по индексу ММВБ пока выглядит в пользу роста, но стоит учитывать, что индикатор подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, откуда может начаться фиксация длинных позиций. В случае закрытия двух дней подряд ниже отметки 1900 пунктов будет открыт потенциал снижения с... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:05
"В течение недели динамика рубля соответствует изменению курсов валют других стран с формирующимися рынками, и, несмотря на рост цен на нефть, его позиции к доллару ослабевают, - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Наиболее заметное снижение курса валют стран с формирующимися... читать дальше
.05 июля 2017 года 13:32
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,30-60,30 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль на Московской бирже торгуется в минусе к доллару: «американец» восстанавливает позиции перед публикацией протокола июньского заседания ФРС на фоне общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам. «Черное золото» после вчерашнего роста резко подешевело в ожидании раскрытия данных по... читать дальше
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