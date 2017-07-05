Участники торгов акциями сохранят консервативность действии в ожидании новостей от встречи лидеров стран G20 - ИФ "Олма"

Во вторник наблюдалось повышение по индексу РТС – осторожный оптимизм инвесторов связан с признаками приостановки роста добычи нефти в США, а также с предстоящей встречей президентов РФ и США на саммите G20 7-8 июля, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Сокращение активности нерезидентов (в США был выходной) способствовало снижению волатильности. В итоге Мечел (MTLR) вырос на 2.5%, Газпром (GAZP) – на 2.4%, Транснефть (TRNFP) – на 1.5%, Сургутнефтегаз (SNGS) и Северсталь (CHMF) – на 1.4%, Сбербанк (SBER) – на 1.3%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 13.7%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 5.9%, Распадской (RASP) – на 5.3%.

В США торги вчера не проводились по случаю Дня независимости, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в среднем немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

"С позиций технического анализа, закрепление выше психологически важного уровня 1000 пунктов по индексу РТС подтверждает ослабление нисходящего тренда, но об окончательном развороте вверх говорить преждевременно. В краткосрочной перспективе трейдеры могут сохранить консервативность в своих действиях на рынке в ожидании новостей по ходу встречи лидеров стран G20. На валютном рынке возможно продолжение консолидации немногим выше отметки 59 по паре доллар-рубль", - резюмирует эксперт ИФ.