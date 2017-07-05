В ближайшие дни ждем попытки фондовых индексов перейти в консолидацию либо развернуться вниз - Инвестиционная палата

"Индекс ММВБ начнет торги среды предположительно незначительным изменением котировок, - прогнозирует управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский. - В ближайшие дни ждем попытки перейти в консолидацию, либо развернуться вниз. Потенциальное снижение, по нашему мнению, стоит использовать для покупок от 1850-1900 пунктов по индексу ММВБ с будущими ориентирами 2000, 2050, 2100. Признаком изменения ситуации в пользу продавцов может стать переход в консолидацию в районе 1800-1850, либо ниже. Однако текущие колебания скорее укладываются в схему формирования восходящего тренда. Сегодня будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС (21:00 мск), которые интересны в свете текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики".

По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) следующими целями видим 100 000-101 000, 104 000. Попытки снижения к 90 000-95 000, скорее всего, стоит выкупать, полагает эксперт.

"По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) основной поддержкой остается 59 000-59 500, - отмечает А. Волынский. - Пока цены продолжают колебания выше данного уровня, мы отдаем предпочтение покупкам. Если фьючерс вернется ниже 59 000, далее ждем движение к минимумам последних месяцев. Внешний фон нейтрален. Азия торгуется разнонаправленно. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1850-1900, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”.