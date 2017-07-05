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05 июля 2017 года 09:05
В ближайшие дни ждем попытки фондовых индексов перейти в консолидацию либо развернуться вниз - Инвестиционная палата
"Индекс ММВБ начнет торги среды предположительно незначительным изменением котировок, - прогнозирует управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский. - В ближайшие дни ждем попытки перейти в консолидацию, либо развернуться вниз. Потенциальное снижение, по нашему мнению, стоит использовать для покупок от 1850-1900 пунктов по индексу ММВБ с будущими ориентирами 2000, 2050, 2100. Признаком изменения ситуации в пользу продавцов может стать переход в консолидацию в районе 1800-1850, либо ниже. Однако текущие колебания скорее укладываются в схему формирования восходящего тренда. Сегодня будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС (21:00 мск), которые интересны в свете текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики". По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) следующими целями видим 100 000-101 000, 104 000. Попытки снижения к 90 000-95 000, скорее всего, стоит выкупать, полагает эксперт. "По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) основной поддержкой остается 59 000-59 500, - отмечает А. Волынский. - Пока цены продолжают колебания выше данного уровня, мы отдаем предпочтение покупкам. Если фьючерс вернется ниже 59 000, далее ждем движение к минимумам последних месяцев. Внешний фон нейтрален. Азия торгуется разнонаправленно. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1850-1900, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”.
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05 июля 2017 года 19:27
Москва. 5 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду; рубль усилил снижение к бивалютной корзине в связи со значительным падением цен на нефть. читать дальше
.05 июля 2017 года 19:22
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.05 июля 2017 года 19:18
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.05 июля 2017 года 19:15
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.05 июля 2017 года 18:50
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.05 июля 2017 года 18:38
По сообщению Reuters, объём интервенций Минфина сократится в 600 раз и станет минимальным с начала проведения операций - с февраля 2017 года. Министерство финансов РФ с 7 июля по 4 августа 2017 года будет ежедневно покупать валюту на рынке на сумму всего 3,5 миллиона рублей по сравнению с 2,1... читать дальше
.05 июля 2017 года 18:10
среду, 5 июля, российский рынок торгуется в слабом плюсе, констатирует аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Индекс ММВБ прибавляет 0,1%, в основном благодаря ослаблению курса рубля (на 1%), поскольку РТС, напротив, дешевеет на 1%. Медвежий тренд сегодня обусловлен падением цен на... читать дальше
.05 июля 2017 года 17:09
Сокращение баланса ФРС может стать причиной серьезного падения российских фондовых индексов - Dukascopy Bank SA
"Резкое падение нефтяных контрактов на опасениях, что основные нефтедобывающие страны в будущем не будут активно поддерживать нефтяной рынок, стало причиной резкого снижения курса рубля относительно доллара до 60 руб/долл., - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA... читать дальше
.05 июля 2017 года 16:37
Американская валюта пребывает в бодром расположении духа перед решающими событиями, которые определят настрой основных долларовых пар на ближайшие дни, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Судя по оживленному поведению "быков", участники... читать дальше
.05 июля 2017 года 15:40
Москва. 5 июля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне заметно дешевеющей нефти. читать дальше
.05 июля 2017 года 15:10
Сегодня международные финансовые площадки замерли в ожидании публикации протоколов последнего заседания ФРС. Публикация пройдет в 21:00 мск. Участники рынка будут искать в протоколах намеки на сроки дальнейшего повышения процентных ставок в США. В случае, если они найдут подтверждение скорого... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:50
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Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как трейдеры ожидают падения запасов сырой нефти и бензина в США по итогам прошлой недели, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. Участники проигнорировали... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:35
"Техническая картина по индексу ММВБ пока выглядит в пользу роста, но стоит учитывать, что индикатор подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, откуда может начаться фиксация длинных позиций. В случае закрытия двух дней подряд ниже отметки 1900 пунктов будет открыт потенциал снижения с... читать дальше
.05 июля 2017 года 14:05
"В течение недели динамика рубля соответствует изменению курсов валют других стран с формирующимися рынками, и, несмотря на рост цен на нефть, его позиции к доллару ослабевают, - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - Наиболее заметное снижение курса валют стран с формирующимися... читать дальше
.05 июля 2017 года 13:32
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,30-60,30 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль на Московской бирже торгуется в минусе к доллару: «американец» восстанавливает позиции перед публикацией протокола июньского заседания ФРС на фоне общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам. «Черное золото» после вчерашнего роста резко подешевело в ожидании раскрытия данных по... читать дальше
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