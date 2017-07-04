04 июля 2017 года 20:11
Цены евробондов РФ во вторник изменяются незначительно, активность торгов низкая из-за праздничного дня в США
Москва. 4 июля. Изменения котировок российских еврооблигаций во вторник незначительные на фоне пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США (День независимости). Таким образом, изменения суверенных спредов к доходности базовых активов также незначительны.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла всего на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 3 июля и составила 120,09% от номинала, что соответствует доходности 2,26% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему торговому дню). Торги американскими Treasuries во вторник не проводятся в связи с праздничным днем в США. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился всего на 0,5 пункта и составил 68 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к закрытию 3 июля всего на 2 базисных пункта - до 111,69% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,065% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 107,86% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 5,065% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 104,45% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,145% годовых), бумаги с погашением в 2023 году прибавили также 3 базисных пункта, подорожав до 107,36% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,54% годовых).
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной как низкой активности торгов, так и отсутствия какой-либо ярко выраженной динамики цен в секторе российских еврооблигаций является выходной день в США. Таким образом, участники рынка остались без ориентира в лице базовых активов - US Treasuries, и поэтому не предпринимают активных действий. К тому же не способствует игре в ту или иную сторону и интрига с намеченной на 7 июля первой встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа (в рамках саммита G20 в Гамбурге). На эту встречу многими инвесторами возлагаются большие надежды, и ее итоги, по мнению аналитиков, могут определить динамику всех российских активов на среднесрочную перспективу.
Опубликовано: /Финмаркет/
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