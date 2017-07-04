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04 июля 2017 года 19:38

Рынок акций РФ во вторник обновил максимум ММВБ с конца мая на фоне роста нефти и ослабления рубля

Москва. 4 июля. Рынок акций РФ во вторник обновил максимум по индексу ММВБ с конца мая (индикатор поднялся в район 1920 пунктов) на фоне роста нефти и ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги экспортеров и телекомов.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1917,4 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1017,59 пункта (+0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 59,37 рубля (+0,11 рубля).

В росте лидировали рублевые акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +2,5% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,9%).

Как сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, концерн в первом полугодии нарастил добычу газа на 18,4%, или на 36,2 млрд кубометров в годовом выражении.

Президент РФ В.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились совместно продвигать российский план поэтапного урегулирования ситуации на Корейском полуострове и китайские инициативы о параллельном замораживании ядерной деятельности Пхеньяна и военных учений США и Южной Кореи.

Кроме того, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) договорились о создании Российско-китайского фонда инвестиционного сотрудничества в юанях объемом 68 млрд юаней ($10 млрд).

Подешевели во вторник акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

В Азии во вторник преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай), негативом стали новости об очередном запуске баллистической ракеты Северной Кореей. Центральное телевидение КНДР объявило во вторник об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.

В Европе индексы во вторник также снижаются (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,3-0,4%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,02%).

Нефть к вечеру вторника умеренно плюсует, подъем отмечается уже девятую сессию подряд - это самый длительный период подъема более чем за семь лет.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $49,71 за баррель (+0,1% и +1,9% накануне), августовская цена WTI - $47,11 за баррель (+0,1% и +2,2% в понедельник).

Опрос аналитиков, представителей нефтяных компаний и судовых брокеров, проведенный агентством Bloomberg, свидетельствует о повышении добычи нефти странами ОПЕК в июне до максимального уровня в этом году. Государства ОПЕК увеличили добычу нефти в прошлом месяце на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Рост добычи связан главным образом с ростом производства нефти в странах, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи - Ливии и Нигерии.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, факторы фундаментального характера играют против дальнейшего роста нефти. В частности, производство ОПЕК находится на пике года по большей части из-за дополнительного вклада в добычу таких стран, как Ливия и Нигерия. Плюс к этому Саудовская Аравия, Ангола, ОАЭ также нарастили производство по итогам июня. И хотя действия последних можно отнести к сезонному фактору, однако общая картина рынка остается не в пользу возвращения к отметкам $50+ за баррель. Краткосрочные ориентиры по Brent - $48,6-50,7 за баррель.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, рынок акций во вторник показал энергичный рост при невысокой торговой активности из-за праздничного дня в США. Акции "Газпрома" выросли на фоне потока новостей со встречи главы концерна А.Миллера с В.Путиным, а также приближения даты дивидендной отсечки и сильных операционных результатов I полугодия (прирост добычи газа составил 18,4%).

Предложение отсрочить введение пунктов в области хранения и обработки данных по "закону Яровой" способствовало восстановлению бумаг телекоммуникационных операторов, в частности "Мегафона" (MOEX: MFON) и МТС.

Индексы РТС и ММВБ закрепились выше 1000 и 1900 пунктов в условиях благоприятного внешнего фона и в ожидании новостей с G20. При движении цен на нефть выше $50 за баррель в среду, движение рынка в направлении среднесрочных целей 1930-1950 пунктов по ММВБ может продолжиться.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, положительной динамике рынка способствовали выросшие акции телекомов на новостях о переносе реализации "закона Яровой" до 2023 года (Мегафон и МТС), а также бумаги нефтяных компаний. Акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) подогревались ожиданиями выплат промежуточных дивидендов за первое полугодие, остальные бумаги - на фоне улучшения рекомендаций аналитиков по сектору, поскольку он оказался слишком перепроданным в последнее время.

На текущей неделе интерес к российским активам подогревается предстоящей встречей В.Путина и Д.Трампа на саммите G20, которая должна пролить свет на перспективы российско-американских отношений. Аналитики и эксперты возлагают большие надежды на диалог двух лидеров, поскольку перечень вопросов для потенциального обсуждения значительный (от ужесточения санкций, ситуации в Сирии и на Украине, до терроризма и хакерских атак), однако официальной программы встречи озвучено пока не было.

В течение последних 4 месяцев глобальные инвесторы выводили средства с российского фондового рынка (по данным EPRF), что было вызвано крушением надежд на скорую отмену американских санкций в отношении РФ, которую ждали сразу после вступления Д.Трампа на пост президента США. Разочарование отсутствием эффекта от сделки ОПЕК+, а также приверженность мировых центробанков планам по ужесточению (ФРС) и смягчению (ЦБ РФ) монетарной политики привели к снижению привлекательности операций carry-trade по рублю и рублевым активам. Встреча Д.Трампа и В.Путина может стать событием, которое может вернуть интерес глобальных инвесторов к российскому рынку, считает аналитик.

Эксперт компании "Международный финансовый центр" Роман Блинов полагает, что сырьевой рынок уже сполна отыграл статистику по числу активных буровых установок в США, а для дальнейшего роста котировок требуется новый позитив, подкрепленный цифрами.

В связи с праздниками в США на этой неделе данные по запасам от API и EIA будут опубликованы на день позже - в среду и четверг соответственно. Основными факторами влияния на курс рубля на неделе будут экономические и внешнеполитические новости из России, где сейчас проходит встреча глав России и КНР в рамках визита председателя КНР в Москву. Ожидается, что главы России и Китая в ходе переговоров обсудят комплексное взаимодействие стран, а также актуальные международные и региональные проблемы.

К концу недели рынки будут ждать новостей с саммита стран G20, где, как ожидается, состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

По мнению старшего портфельного управляющего УК "КапиталЪ" Вадима Бит-Аврагима, помимо саммита G20, внимание инвесторов будет уделено обсуждению законопроекта по реформе здравоохранения в США, которое может дать старт реализации инициатив президентской администрации в области экономического стимулирования. Кроме того, инвесторы будут формировать ожидания по стартующему через неделю сезону корпоративной отчетности в США. На текущей неделе может произойти корректировка ожиданий по действиям ФРС после публикации протоколов, а также заседание ЕЦБ, которое может изменить позиции по программе стимулирования. Также выйдут данные по рынку труда США за июнь, которые позволят оценить перспективы их влияния на рост инфляции.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+40,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+5,3%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+5,3%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+4,2%), "Мегафона" (+3,2%).

Подешевели бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-8,6%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 23,69 млрд рублей (из них 5,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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