.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль слегка понижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти
.
ГЛАВНОЕ
Медведев пообещал индексацию пенсий на размер инфляции
В бюджете Пенсионного фонда заложены деньги на индексацию пенсий и на выплату "материнского капитала", заверил премьер Дмитрий Медведев. Однако проиндексированы будут пенсии только неработающих пенсионеров
 
Закон о реновации вступил в силу раньше ожидаемого
Федеральный закон о реновации фактически заблокировал включение в программу реновации домов, которые не вошли туда до его опубликования. В статье 14 закона о реновации говорится, что в проект программы могут быть включены только те дома, в...
 
Порог задолженности для запрета на выезд за границу увеличат в 3 раза
Госдума намерена увеличить порог задолженности для запрета на выезд за границу. Так, минимальная сумма долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу, хотят увеличить в 3 раза - с 10 тыс. до 30 тыс. руб. Такие...
 
Британские Виргинские острова готовы обмениваться информацией с ФНС
Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала проект нового черного списка - стран, которые либо не обмениваются с Россией налоговой информацией, либо делают это плохо. Этот перечень сокращается или расширяется в зависимости от того, улучшается...
 
04 июля 2017 года 19:20

Рубль слегка понижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти

Москва. 4 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

Курс доллара США составил 59,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,39 руб./EUR1, поднявшись на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 9,6 копейки - до 62,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка понижается к доллару и евро на фоне стабильных цен на нефть. Биржи США не работают во вторник, так как страна празднует День независимости, и это предопределило спокойный характер торгов на большинстве мировых площадок, включая российские. Участники рынка ждут данных по запасам в США, которые перенесены на этой неделе из-за нерабочего дня. Ожидание результатов саммита G20, в рамках которого пройдет первая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, также вынуждает участников рынка снизить торговую активность.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,12% - до $49,74 за баррель. Основной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) во вторник не будет по причине Дня независимости в США. На электронных торгах WTI с поставкой в августе подорожала на 0,19%, до $47,16 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, торги вторника проходят в спокойном режиме. "Сегодня очень тихий день, и пара "доллар-рубль" торгуется в очень узком диапазоне между 59,2 и 59,4 руб./$1. В США выходной день по случаю празднования Дня независимости, поэтому торги на большинстве рынков проходят при низкой активности участников", - подчеркивает он.

"Рынок очень интересуют обновленные данные по запасам черного золота и нефтепродуктов от API и Минэнерго США, но на этой неделе они будут публиковаться с опозданием на день из-за сегодняшнего выходного. Доллар пока не в силах подняться в область 60 руб./$1, но вероятность развития такого движения все-таки присутствует. Определенное усиление позиций доллара в парах с мировыми валютами, отток капитала из фондов, инвестирующих в российские активы, и общее сдержанное отношение летнего рынка к стратегическим вложениям не способствуют излишней стойкости рубля", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Нефть сейчас стабилизируется в районе сопротивления $50 за баррель. В принципе, фундаментально факторов для дальнейшего роста пока нет, я бы ожидал коррекции в район $48,5 за баррель. На фоне этого также жду ослабления пары "доллар-рубль" до 60 руб./$1", - прогнозирует инвестиционный консультант ГК "Финам Александр Лобанов.

"Динамика рублевых активов и состояние денежного рынка могут свидетельствовать об осторожном сворачивании сделок carry trade с рублем, которые были в июне убыточны для внешних инвесторов. В понедельник на рынке ОФЗ доходности среднесрочных бумаг росли заметнее остальных выпусков кривой госбумаг, тогда как ставки денежного рынка поднялись к концу прошлой недели. Вероятно, это является следствием потери привлекательности рубля в рамках спекулятивных стратегий, что отражается на оттоке "горячего" капитала с локального рынка", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, напротив, полагает, что, несмотря на небольшое ослабление рубля, среднесрочные фундаментальные факторы пока выступают на его стороне. "Это привлекательность ставок по бондам, спрос на рубли перед дивидендными выплатами и эффект соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи", - перечисляет он.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова указывает на ожидания инвесторов от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита G20 в Гамбурге позднее на этой неделе. "Вряд ли по итогам встречи можно будет рассчитывать на потепление отношений РФ и США, а также на снятие санкций, но в инвестиционном сообществе могут рассматривать предстоящий диалог как шаг на пути к сближению позиций двух стран", - подчеркивает она.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 5 июля на 26 копеек, до 59,23 руб./$1, и поднял курс евро на 9,5 копейки, до 67,29 руб./EUR1.

Во вторник на "Московской бирже" торги контрактом по паре "доллар-рубль" расчетами "сегодня" не проводились в связи с выходным днем в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника повысился на 7,292 копейки по отношению к 3 июля и составил 59,26322 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 746,769 млн, полностью пришедшийся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 26,6 копейки к понедельнику - до 67,6434 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 16,74 копейки по отношению к 3 июля и составил 67,2878 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR428,852 млн, из которых EUR246,762 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR182,09 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник преимущественно снизились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 9,35%, ставка на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 9,23% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 1 б.п. каждая - до 9,27% и 9,21% годовых соответственно, ставка на 6 месяцев не изменилась в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметке 9,14% годовых.

Банки разместили во вторник, 4 июля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 500 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 8,89% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 27 июня, банки разместили в ЦБ РФ 470 млрд рублей (100% лимита) в среднем также по ставке 8,87% годовых.

"С началом нового месяца условия рынка должны восстановиться до комфортных. При этом ситуация на денежном рынке в настоящий момент может являться индикатором активности тех, кто зарабатывает на операциях carry trade на валютном рынке. Если рубль столкнется с дальнейшим сворачиванием позиций нерезидентов, ставки МБК могут быть высокими", - полагает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 июля 2017 года 20:11
Цены евробондов РФ во вторник изменяются незначительно, активность торгов низкая из-за праздничного дня в США
Москва. 4 июля. Изменения котировок российских еврооблигаций во вторник незначительные на фоне пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США (День независимости). Таким образом, изменения суверенных спредов к доходности базовых активов также незначительны.    читать дальше
.
04 июля 2017 года 19:38
Рынок акций РФ во вторник обновил максимум ММВБ с конца мая на фоне роста нефти и ослабления рубля
Москва. 4 июля. Рынок акций РФ во вторник обновил максимум по индексу ММВБ с конца мая (индикатор поднялся в район 1920 пунктов) на фоне роста нефти и ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги экспортеров и телекомов.    читать дальше
.
04 июля 2017 года 19:02
Ситуация с ликвидностью постепенно улучшается после июньского налогового периода - ИК "Велес Капитал"
"На очередном депозитном аукционе ЦБ объем предложения банков-участников впервые за длительное время «не дотянул» до лимита, предложенного регулятором (последний раз подобная ситуация наблюдалась в начале мая). При максимальном объеме привлекаемых Банком России средств на сумму 550 млрд руб....    читать дальше
.
04 июля 2017 года 18:23
Сегодня положительной динамике рынка способствуют дорожающие акции телекомов и нефтяных компаний - УК "Райффайзен Капитал"
Во вторник, 4 июля, российский рынок торгуется в плюсе, даже несмотря на отсутствие роста нефтяных котировок. Индекс ММВБ прибавляет 0,6%, РТС - 0,7%, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Сегодня положительной динамике способствуют дорожающие акции телекомов (на новостях о...    читать дальше
.
04 июля 2017 года 17:26
На горизонте третьего квартала мы ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 58-62 руб/долл. - Промсвязьбанк
Большую часть второго квартала российский рубль демонстрировал завидную устойчивость, несмотря на снижение нефтяных котировок, указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. В июне наблюдалась коррекция в большинстве валют развивающихся, что способствовало восстановлению пары доллар/рубль в...    читать дальше
.
04 июля 2017 года 16:48
Евро выдохся слишком быстро - eToro
диная валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не...    читать дальше
.
04 июля 2017 года 16:22
"Американские горки" на рынке нефти продолжаются - Julius Baer
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение...    читать дальше
.
04 июля 2017 года 15:55
Корпоративные российские евробонды - альтернатива акциям и гособлигациям - TeleTrade
В июне российские корпоративные еврооблигации показали всплеск продаж. Привлечено более $2,8 млрд, что почти в 6 раз превышает показатель мая, констатирует ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Основные покупатели - иностранные инвесторы. Июньский спрос иностранцев на российские еврооблигации...    читать дальше
.
04 июля 2017 года 15:45
Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слегка дешевеющей нефти
Москва. 4 июля. Доллар США немного повышается, евро понижается на "Московской бирже" во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слегка дешевеющей нефти.    читать дальше
.
04 июля 2017 года 15:12
Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, от которого может начаться фиксация длинных позиций - ИК "Финам"
есмотря на слабо-негативный настрой инвесторов в Азии и Европе, российские биржевые индексы в первой половине вторника демонстрируют повышательную динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Так, российский рублёвый индекс ММВБ показывает рост в пределах 0.6%, торгуясь около 1911...    читать дальше
.
04 июля 2017 года 14:45
MB&A Sberbank CIB ожидает выхода темпов роста портфеля на докризисный уровень после 2017г
Департамент инвестиционной деятельности Sberbank CIB - Merchant Banking & Advisory (MB&A) - ожидает сохранения темпов роста портфеля в 2017 году на уровне предыдущего года, 15-20%, сообщил "Интерфаксу" его руководитель, вице-президент Sberbank CIB Оскар Рацин. В то же время О.Рацин отметил, что...    читать дальше
.
04 июля 2017 года 14:23
Credit Suisse снизил рейтинг акций "Детского мира" до "держать" в связи с ростом котировок
Credit Suisse понизил рекомендацию для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Credit Suisse, осталась без изменения и составляет 100 рублей за штуку. По...    читать дальше
.
04 июля 2017 года 13:57
Рубль не спешит в полной мере отыгрывать позитив с нефтяного рынка - "Нордеа Банк"
комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне американская статистка по ISM manufacturing index (индекс делового оптимизма в производстве) продемонстрировала самое сильное значение показателя почти за 3 года. Более быстрый июньский рост заказов и...    читать дальше
.
04 июля 2017 года 13:22
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,75-59,75 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль стабилен по отношению к доллару при заметном снижении активности игроков: сегодня в США отмечают День независимости, - отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Оказать негативное влияние на курс российской валюты способны...    читать дальше
.
04 июля 2017 года 13:00
Покупки доллара на среднесрочную перспективу сейчас довольно оправданные - "Аналитика Онлайн"
Минфин сократит размещение облигаций федерального займа, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Объем ставок на падение рубля достиг максимального уровня с декабря 2014 года. Как стало известно, в III квартале текущего года Минфин сократит размещение...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.