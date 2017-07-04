Рубль слегка понижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти

Москва. 4 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

Курс доллара США составил 59,39 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,39 руб./EUR1, поднявшись на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 9,6 копейки - до 62,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка понижается к доллару и евро на фоне стабильных цен на нефть. Биржи США не работают во вторник, так как страна празднует День независимости, и это предопределило спокойный характер торгов на большинстве мировых площадок, включая российские. Участники рынка ждут данных по запасам в США, которые перенесены на этой неделе из-за нерабочего дня. Ожидание результатов саммита G20, в рамках которого пройдет первая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, также вынуждает участников рынка снизить торговую активность.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,12% - до $49,74 за баррель. Основной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) во вторник не будет по причине Дня независимости в США. На электронных торгах WTI с поставкой в августе подорожала на 0,19%, до $47,16 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, торги вторника проходят в спокойном режиме. "Сегодня очень тихий день, и пара "доллар-рубль" торгуется в очень узком диапазоне между 59,2 и 59,4 руб./$1. В США выходной день по случаю празднования Дня независимости, поэтому торги на большинстве рынков проходят при низкой активности участников", - подчеркивает он.

"Рынок очень интересуют обновленные данные по запасам черного золота и нефтепродуктов от API и Минэнерго США, но на этой неделе они будут публиковаться с опозданием на день из-за сегодняшнего выходного. Доллар пока не в силах подняться в область 60 руб./$1, но вероятность развития такого движения все-таки присутствует. Определенное усиление позиций доллара в парах с мировыми валютами, отток капитала из фондов, инвестирующих в российские активы, и общее сдержанное отношение летнего рынка к стратегическим вложениям не способствуют излишней стойкости рубля", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Нефть сейчас стабилизируется в районе сопротивления $50 за баррель. В принципе, фундаментально факторов для дальнейшего роста пока нет, я бы ожидал коррекции в район $48,5 за баррель. На фоне этого также жду ослабления пары "доллар-рубль" до 60 руб./$1", - прогнозирует инвестиционный консультант ГК "Финам Александр Лобанов.

"Динамика рублевых активов и состояние денежного рынка могут свидетельствовать об осторожном сворачивании сделок carry trade с рублем, которые были в июне убыточны для внешних инвесторов. В понедельник на рынке ОФЗ доходности среднесрочных бумаг росли заметнее остальных выпусков кривой госбумаг, тогда как ставки денежного рынка поднялись к концу прошлой недели. Вероятно, это является следствием потери привлекательности рубля в рамках спекулятивных стратегий, что отражается на оттоке "горячего" капитала с локального рынка", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, напротив, полагает, что, несмотря на небольшое ослабление рубля, среднесрочные фундаментальные факторы пока выступают на его стороне. "Это привлекательность ставок по бондам, спрос на рубли перед дивидендными выплатами и эффект соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи", - перечисляет он.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова указывает на ожидания инвесторов от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита G20 в Гамбурге позднее на этой неделе. "Вряд ли по итогам встречи можно будет рассчитывать на потепление отношений РФ и США, а также на снятие санкций, но в инвестиционном сообществе могут рассматривать предстоящий диалог как шаг на пути к сближению позиций двух стран", - подчеркивает она.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 5 июля на 26 копеек, до 59,23 руб./$1, и поднял курс евро на 9,5 копейки, до 67,29 руб./EUR1.

Во вторник на "Московской бирже" торги контрактом по паре "доллар-рубль" расчетами "сегодня" не проводились в связи с выходным днем в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника повысился на 7,292 копейки по отношению к 3 июля и составил 59,26322 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 746,769 млн, полностью пришедшийся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 26,6 копейки к понедельнику - до 67,6434 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 16,74 копейки по отношению к 3 июля и составил 67,2878 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR428,852 млн, из которых EUR246,762 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR182,09 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник преимущественно снизились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 9,35%, ставка на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 9,23% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 1 б.п. каждая - до 9,27% и 9,21% годовых соответственно, ставка на 6 месяцев не изменилась в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметке 9,14% годовых.

Банки разместили во вторник, 4 июля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 500 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 8,89% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 27 июня, банки разместили в ЦБ РФ 470 млрд рублей (100% лимита) в среднем также по ставке 8,87% годовых.

"С началом нового месяца условия рынка должны восстановиться до комфортных. При этом ситуация на денежном рынке в настоящий момент может являться индикатором активности тех, кто зарабатывает на операциях carry trade на валютном рынке. Если рубль столкнется с дальнейшим сворачиванием позиций нерезидентов, ставки МБК могут быть высокими", - полагает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.