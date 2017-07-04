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04 июля 2017 года 19:02
Ситуация с ликвидностью постепенно улучшается после июньского налогового периода - ИК "Велес Капитал"
"На очередном депозитном аукционе ЦБ объем предложения банков-участников впервые за длительное время «не дотянул» до лимита, предложенного регулятором (последний раз подобная ситуация наблюдалась в начале мая). При максимальном объеме привлекаемых Банком России средств на сумму 550 млрд руб. кредитные организации были готовы разместить на депозитах у ЦБ лишь 500 млрд руб. Тем не менее, ситуация с ликвидностью постепенно улучшается после июньского налогового периода. Так, ставки МБК продолжают снижаться, а спрос банков на фондирование через операции РЕПО с Федеральным казначейством во вторник сократился в несколько раз по сравнению с предыдущим днем. До конца недели приток бюджетных средств в банковскую систему еще больше приблизит ставки МБК к локальным минимумам вблизи ключевой ставки ЦБ. Впрочем, уже в начале следующей недели можно ожидать краткосрочного всплеска спроса на ликвидность в связи с окончанием периода усреднения обязательных резервов в банковской системе", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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04 июля 2017 года 20:11
Цены евробондов РФ во вторник изменяются незначительно, активность торгов низкая из-за праздничного дня в США
Москва. 4 июля. Изменения котировок российских еврооблигаций во вторник незначительные на фоне пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США (День независимости). Таким образом, изменения суверенных спредов к доходности базовых активов также незначительны. читать дальше
.04 июля 2017 года 19:38
Москва. 4 июля. Рынок акций РФ во вторник обновил максимум по индексу ММВБ с конца мая (индикатор поднялся в район 1920 пунктов) на фоне роста нефти и ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги экспортеров и телекомов. читать дальше
.04 июля 2017 года 19:20
Москва. 4 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти. читать дальше
.04 июля 2017 года 18:23
Сегодня положительной динамике рынка способствуют дорожающие акции телекомов и нефтяных компаний - УК "Райффайзен Капитал"
Во вторник, 4 июля, российский рынок торгуется в плюсе, даже несмотря на отсутствие роста нефтяных котировок. Индекс ММВБ прибавляет 0,6%, РТС - 0,7%, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Сегодня положительной динамике способствуют дорожающие акции телекомов (на новостях о... читать дальше
.04 июля 2017 года 17:26
На горизонте третьего квартала мы ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 58-62 руб/долл. - Промсвязьбанк
Большую часть второго квартала российский рубль демонстрировал завидную устойчивость, несмотря на снижение нефтяных котировок, указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. В июне наблюдалась коррекция в большинстве валют развивающихся, что способствовало восстановлению пары доллар/рубль в... читать дальше
.04 июля 2017 года 16:48
диная валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не... читать дальше
.04 июля 2017 года 16:22
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение... читать дальше
.04 июля 2017 года 15:55
В июне российские корпоративные еврооблигации показали всплеск продаж. Привлечено более $2,8 млрд, что почти в 6 раз превышает показатель мая, констатирует ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Основные покупатели - иностранные инвесторы. Июньский спрос иностранцев на российские еврооблигации... читать дальше
.04 июля 2017 года 15:45
Москва. 4 июля. Доллар США немного повышается, евро понижается на "Московской бирже" во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слегка дешевеющей нефти. читать дальше
.04 июля 2017 года 15:12
Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, от которого может начаться фиксация длинных позиций - ИК "Финам"
есмотря на слабо-негативный настрой инвесторов в Азии и Европе, российские биржевые индексы в первой половине вторника демонстрируют повышательную динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Так, российский рублёвый индекс ММВБ показывает рост в пределах 0.6%, торгуясь около 1911... читать дальше
.04 июля 2017 года 14:45
Департамент инвестиционной деятельности Sberbank CIB - Merchant Banking & Advisory (MB&A) - ожидает сохранения темпов роста портфеля в 2017 году на уровне предыдущего года, 15-20%, сообщил "Интерфаксу" его руководитель, вице-президент Sberbank CIB Оскар Рацин. В то же время О.Рацин отметил, что... читать дальше
.04 июля 2017 года 14:23
Credit Suisse понизил рекомендацию для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Credit Suisse, осталась без изменения и составляет 100 рублей за штуку. По... читать дальше
.04 июля 2017 года 13:57
комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне американская статистка по ISM manufacturing index (индекс делового оптимизма в производстве) продемонстрировала самое сильное значение показателя почти за 3 года. Более быстрый июньский рост заказов и... читать дальше
.04 июля 2017 года 13:22
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,75-59,75 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль стабилен по отношению к доллару при заметном снижении активности игроков: сегодня в США отмечают День независимости, - отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Оказать негативное влияние на курс российской валюты способны... читать дальше
.04 июля 2017 года 13:00
Минфин сократит размещение облигаций федерального займа, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Объем ставок на падение рубля достиг максимального уровня с декабря 2014 года. Как стало известно, в III квартале текущего года Минфин сократит размещение... читать дальше
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