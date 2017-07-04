Ситуация с ликвидностью постепенно улучшается после июньского налогового периода - ИК "Велес Капитал"

"На очередном депозитном аукционе ЦБ объем предложения банков-участников впервые за длительное время «не дотянул» до лимита, предложенного регулятором (последний раз подобная ситуация наблюдалась в начале мая). При максимальном объеме привлекаемых Банком России средств на сумму 550 млрд руб. кредитные организации были готовы разместить на депозитах у ЦБ лишь 500 млрд руб. Тем не менее, ситуация с ликвидностью постепенно улучшается после июньского налогового периода. Так, ставки МБК продолжают снижаться, а спрос банков на фондирование через операции РЕПО с Федеральным казначейством во вторник сократился в несколько раз по сравнению с предыдущим днем. До конца недели приток бюджетных средств в банковскую систему еще больше приблизит ставки МБК к локальным минимумам вблизи ключевой ставки ЦБ. Впрочем, уже в начале следующей недели можно ожидать краткосрочного всплеска спроса на ликвидность в связи с окончанием периода усреднения обязательных резервов в банковской системе", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.