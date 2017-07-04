Сегодня положительной динамике рынка способствуют дорожающие акции телекомов и нефтяных компаний - УК "Райффайзен Капитал"

Во вторник, 4 июля, российский рынок торгуется в плюсе, даже несмотря на отсутствие роста нефтяных котировок. Индекс ММВБ прибавляет 0,6%, РТС - 0,7%, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Сегодня положительной динамике способствуют дорожающие акции телекомов (на новостях о переносе реализации Закона Яровой до 2023 г.), Мегафон и МТС, а также нефтяных компаний (Газпром, Роснефть, Новатэк). Если Роснефть дорожает в основном на фоне готовности выплатить промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2017 г., то остальные бумаги - на фоне улучшения рекомендаций аналитиков по сектору, в связи с тем, что он был слишком перепродан в последнее время.

Стоит отметить, что на текущей неделе интерес к российским активам подогревается предстоящей встречей В.Путина с Д.Трампом на саммите 20-ки, которая должна пролить свет на перспективы российско-американских отношений. Аналитики и эксперты возлагают большие надежды на диалог двух лидеров, поскольку перечень вопросов для потенциального обсуждения значительный (от ужесточения санкций, ситуации в Сирии и на Украине, до терроризма и хакерских атак), однако официальной программы встречи озвучено пока не было.

В течение последних 4 месяцев глобальные инвесторы выводили средства с отечественного фондового рынка (по данным EPRF), что было вызвано крушением надежд о скорой отмене американских санкций в отношении РФ, которую ждали сразу после вступления Трампа на пост Президента. Разочарование отсутствием эффекта от сделки ОПЕК, а также приверженность мировых центробанков планам по ужесточению (ФРС) и смягчению (ЦБ РФ) монетарной политики, привело к снижению “carry-trade” привлекательности как рубля, так и рублевых активов. И встреча Д.Трампа с В.Путиным – это событие, которое может вернуть интерес глобальных инвесторов к российскому рынку.