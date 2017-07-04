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04 июля 2017 года 15:45

Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слегка дешевеющей нефти

Москва. 4 июля. Доллар США немного повышается, евро понижается на "Московской бирже" во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слегка дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 59,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 67,31 руб./EUR1, опустившись всего на 1,3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась всего на 1,1 копейки - до 62,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 5 июля на 26 копеек, до 59,23 руб./$1, и поднял курс евро на 9,5 копейки, до 67,29 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слегка дешевеющей нефти, цены на которую опускаются по итогам предыдущих восьми сессий - самого длительного периода роста рынка более чем за семь лет. Выходной день в США в связи с празднованием в стране Дня независимости, а также ожидание результатов саммита G20, в рамках которого пройдет первая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, вынуждают участников рынка снизить торговую активность до появления новых сигналов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 0,22% - до $49,57 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,21% - до $46,9 за баррель. Основной сессии на NYMEX во вторник не будет - США празднуют День независимости.

"Рубль стабилен по отношению к доллару при заметном снижении активности игроков: сегодня в США отмечают День независимости. Оказать негативное влияние на курс российской валюты способны отрицательная динамика нефти, сезонные факторы, а также события на политической арене. "Черное золото" немного снижается после периода длительного роста, спровоцированного снижением буровой активности американских компаний и последствиями тропических штормов. Инвесторы продолжают опасаться, что наращивание добычи в некоторых странах, в первую очередь в Ливии и Нигерии, разбалансирует нефтяной рынок. Игроки с интересом ожидают публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и данных о безработице в США за июнь. Однако в центре внимания - саммит G20, на котором состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина", - отметил руководитель дирекции финансовых институтов и инвестиционных услуг УБРиР Владимир Зотов.

"Рубль остается относительно стабильным, продолжая игнорировать внешние раздражители. Несмотря на достаточно заметное восстановление нефтяных цен (Brent за последние 1,5 недели прибавила более 10%), российская валюта живет своей жизнью. Рубль за этот же период в паре с долларом США укрепился лишь около 2%. Наиболее вероятными объяснениями такого поведения национальной валюты могут быть традиционное для третьего квартала ослабление сальдо счета текущих операций, а также подготовка к дивидендным выплатам. Кроме того, стоит отметить слабость большинства валют развивающихся рынков по отношению к доллару США в последнее время", - подчеркнул аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Аналитики Райффайзенбанка также обращают внимание на традиционное летнее сокращение сальдо счета текущих операций из-за выплаты дивидендов и роста импорта. "Это сокращение сальдо постепенно приведет к снижению избытка валютной ликвидности (который по состоянию на 1 июня мы оценивали в размере $6,5 млрд), после чего должно произойти повышение стоимости валютной ликвидности и ослабление курса рубля. Исходя из сопоставления рублевой и долларовой цен на нефть, приведенных к текущим значениям, в настоящий момент рублевая цена выглядит сильно заниженной, ее справедливое значение, по нашей оценке, составляет 3200 рублей за баррель. Таким образом, в сравнении с нефтью рубль продолжает выглядеть сильным, что формирует потенциал для его дальнейшего ослабления", - прогнозируют эксперты Райффайзенбанка.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник преимущественно снижаются в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 9,35%, ставка на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 9,23% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца опустились на 1 б.п. каждая - до 9,27% и 9,21% годовых соответственно, ставка на 6 месяцев не изменилась в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметке 9,14% годовых.

Банки разместили во вторник, 4 июля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 500 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 8,89% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 27 июня, банки разместили в ЦБ РФ 470 млрд рублей (100% лимита) в среднем также по ставке 8,87% годовых.

"С началом нового месяца условия рынка должны восстановиться до комфортных. При этом ситуация на денежном рынке в настоящий момент может являться индикатором активности тех, кто зарабатывает на операциях carry trade на валютном рынке. Если рубль столкнется с дальнейшим сворачиванием позиций нерезидентов, ставки МБК могут быть высокими", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.


Опубликовано: /Финмаркет/
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