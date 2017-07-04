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04 июля 2017 года 16:22
"Американские горки" на рынке нефти продолжаются - Julius Baer
На рынке нефти наступила передышка – цены восстанавливаются после многомесячных минимумов, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Поддержка пришла со стороны опубликованных в прошлую пятницу данных по бурению новых скважин в США, которые показали первое снижение количества буровых вышек с января текущего года. Рынок в настоящее время внимательно следит за бурением новых скважин в США, поскольку активизация производства сланцевой нефти подрывает попытки ближневосточных производителей ограничить предложение на рынке и подпитывает обеспокоенность по поводу сохраняющейся перенасыщенности рынка. Однако, сейчас слишком рано оценивать, стихнет ли ажиотаж по бурению новых скважин в ответ на снижение цен. На самом деле, на прошлой неделе буровая активность продолжила ускоряться на сланцевых месторождениях, но снизилась в других местах. Недавние скачки цен на нефть, возможно, были усилены переменами настроений на рынке. Хедж-фонды аккумулировали большой объем коротких позиций на рынке фьючерсов за июнь и вероятнее всего начали закреплять прибыли, добавляя поддержки восстановлению цен на нефть в последние дни. Пессимизм по поводу сохраняющегося избытка предложения на рынке нефти вряд ли испарится в ближайшее время, считает эксперт Julius Baer. Ажиотаж по бурению новых скважин на сланцевых месторождениях должен стихнуть, чтобы предотвратить рост глобального избытка предложения. Сигнал для этого был дан, когда цены начали торговаться на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель. Однако, от этапа бурения до производства должно пройти шесть месяцев, то есть рынку еще предстоит увидеть рост предложения в связи с ростом количества новых скважин. Нигерия и Ливия увеличивают избыток предложения на рынке, поскольку объемы производимой ими нефти восстанавливаются. "Мы ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в боковом тренде, пока растущее производство сланцевой нефти и стагнирующий спрос на нефть со стороны западных потребителей подрывают эффективность соглашения ОПЕК по ограничению производства. Поскольку эффективность соглашения все больше ставится под сомнение, мы считаем, что риски снижения цен от его досрочного расторжения остаются высокими", - резюмирует эксперт Julius Baer.
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04 июля 2017 года 20:11
Цены евробондов РФ во вторник изменяются незначительно, активность торгов низкая из-за праздничного дня в США
Москва. 4 июля. Изменения котировок российских еврооблигаций во вторник незначительные на фоне пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США (День независимости). Таким образом, изменения суверенных спредов к доходности базовых активов также незначительны. читать дальше
.04 июля 2017 года 19:38
Москва. 4 июля. Рынок акций РФ во вторник обновил максимум по индексу ММВБ с конца мая (индикатор поднялся в район 1920 пунктов) на фоне роста нефти и ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги экспортеров и телекомов. читать дальше
.04 июля 2017 года 19:20
Москва. 4 июля. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти. читать дальше
.04 июля 2017 года 19:02
Ситуация с ликвидностью постепенно улучшается после июньского налогового периода - ИК "Велес Капитал"
"На очередном депозитном аукционе ЦБ объем предложения банков-участников впервые за длительное время «не дотянул» до лимита, предложенного регулятором (последний раз подобная ситуация наблюдалась в начале мая). При максимальном объеме привлекаемых Банком России средств на сумму 550 млрд руб.... читать дальше
.04 июля 2017 года 18:23
Сегодня положительной динамике рынка способствуют дорожающие акции телекомов и нефтяных компаний - УК "Райффайзен Капитал"
Во вторник, 4 июля, российский рынок торгуется в плюсе, даже несмотря на отсутствие роста нефтяных котировок. Индекс ММВБ прибавляет 0,6%, РТС - 0,7%, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Сегодня положительной динамике способствуют дорожающие акции телекомов (на новостях о... читать дальше
.04 июля 2017 года 17:26
На горизонте третьего квартала мы ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 58-62 руб/долл. - Промсвязьбанк
Большую часть второго квартала российский рубль демонстрировал завидную устойчивость, несмотря на снижение нефтяных котировок, указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. В июне наблюдалась коррекция в большинстве валют развивающихся, что способствовало восстановлению пары доллар/рубль в... читать дальше
.04 июля 2017 года 16:48
диная валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не... читать дальше
.04 июля 2017 года 15:55
В июне российские корпоративные еврооблигации показали всплеск продаж. Привлечено более $2,8 млрд, что почти в 6 раз превышает показатель мая, констатирует ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Основные покупатели - иностранные инвесторы. Июньский спрос иностранцев на российские еврооблигации... читать дальше
.04 июля 2017 года 15:45
Москва. 4 июля. Доллар США немного повышается, евро понижается на "Московской бирже" во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слегка дешевеющей нефти. читать дальше
.04 июля 2017 года 15:12
Индекс ММВБ подошёл к диапазону сопротивления 1910-1920 пунктов, от которого может начаться фиксация длинных позиций - ИК "Финам"
есмотря на слабо-негативный настрой инвесторов в Азии и Европе, российские биржевые индексы в первой половине вторника демонстрируют повышательную динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Так, российский рублёвый индекс ММВБ показывает рост в пределах 0.6%, торгуясь около 1911... читать дальше
.04 июля 2017 года 14:45
Департамент инвестиционной деятельности Sberbank CIB - Merchant Banking & Advisory (MB&A) - ожидает сохранения темпов роста портфеля в 2017 году на уровне предыдущего года, 15-20%, сообщил "Интерфаксу" его руководитель, вице-президент Sberbank CIB Оскар Рацин. В то же время О.Рацин отметил, что... читать дальше
.04 июля 2017 года 14:23
Credit Suisse понизил рекомендацию для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Credit Suisse, осталась без изменения и составляет 100 рублей за штуку. По... читать дальше
.04 июля 2017 года 13:57
комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне американская статистка по ISM manufacturing index (индекс делового оптимизма в производстве) продемонстрировала самое сильное значение показателя почти за 3 года. Более быстрый июньский рост заказов и... читать дальше
.04 июля 2017 года 13:22
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,75-59,75 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль стабилен по отношению к доллару при заметном снижении активности игроков: сегодня в США отмечают День независимости, - отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Оказать негативное влияние на курс российской валюты способны... читать дальше
.04 июля 2017 года 13:00
Минфин сократит размещение облигаций федерального займа, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Объем ставок на падение рубля достиг максимального уровня с декабря 2014 года. Как стало известно, в III квартале текущего года Минфин сократит размещение... читать дальше
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