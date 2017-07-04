Корпоративные российские евробонды - альтернатива акциям и гособлигациям - TeleTrade

В июне российские корпоративные еврооблигации показали всплеск продаж. Привлечено более $2,8 млрд, что почти в 6 раз превышает показатель мая, констатирует ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Основные покупатели - иностранные инвесторы. Июньский спрос иностранцев на российские еврооблигации во многом связан со снижением доходности эталонного для сравнения инструмента - американских трежериз. Она с мая до 26 июня упала с 2,4% до 2,1% по десятилетним облигациям. Для российского фондового рынка это также было время уменьшения привлекательности и котировок. Индекс ММВБ снизился на 8,3%, в основном из-за геополитических рисков. Ими объясняется и охлаждение спроса иностранцев на ОФЗ. В случае принятия в США новых санкций, запрещающих инвестиции в госдолг, инвесторы понесут потери.

"В таких условиях именно корпоративные бумаги с фиксированной доходностью сохранили сочетание более предпочтительных процентов и достаточной надёжности, - указывает М. Гойхман. - Ведь общая стабилизация в экономике сопровождается меньшими рисками инвестиций в долговые инструменты ведущих компаний. Их рейтинг по международной шкале, как правило, BB- и выше. Здесь выгодное соотношение интересов. Для внешних инвесторов доходность, например, в 9% выглядит заманчиво высокой. А для другой стороны - самих эмитентов - такой процент по "длинным" займам выгоднее, чем по иным возможностям привлечения средств, например, от банков".

Но есть и ограничивающие факторы для данного рынка, подчеркивает эксперт: "Последующее движение ставок в России вниз при сохранении тренда ЦБ на уменьшение ключевой ставки. Новая "мода" ведущих центробанков мира, проявившаяся в июне впервые за последние годы. ЕЦБ, Банк Канады заявил о возможном отходе от мягкой стимулирующей политики, которая поддерживает низкие ставки в мире. Наряду с увеличением процента Федрезервом это меняет парадигму мировых рынков. В частности, проявлением новизны может стать общий рост стоимости заимствований в мире. Это сделает относительно менее привлекательными вложения в облигации российских эмитентов в ближайшие месяцы".