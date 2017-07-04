Рубль не спешит в полной мере отыгрывать позитив с нефтяного рынка - "Нордеа Банк"

"Доллар США продолжает сдержанное укрепление, - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне американская статистка по ISM manufacturing index (индекс делового оптимизма в производстве) продемонстрировала самое сильное значение показателя почти за 3 года. Более быстрый июньский рост заказов и производства указывает на устойчивый внутренний спрос, что наряду с растущим экспортом подтверждает тот факт, что американская промышленность нащупывает твердую почву под ногами, несмотря на угасание надежд на фискальные/бюджетные стимулы. Настроения инвесторов в отношении перспектив американской экономики понемногу начинают возвращаться на позитивную сторону. Сегодняшний день пройдет с пониженными оборотами в связи с выходным днем в США, по случаю Дня независимости. В краткосрочной перспективе рынки будут фокусироваться на комментариях представителей ЕЦБ, далее на неделе внимание площадок захватят «минутки» ФРС и статистика по рынку труда США. Учитывая ожидания по статистике, коррекция в паре EURUSD имеет все шансы получить продолжение. Краткосрочные ориентиры по EURUSD 1.12-1.14".

На взгляд эксперта банка, рубль остается относительно стабильным, продолжая игнорировать внешние раздражители. Несмотря на достаточно заметное восстановление нефтяных цен (Brent за последние 1,5 недели прибавила более 10%), российская валюта “живет своей жизнью” - рубль за этот же период в паре с USD прибавил ~2%. Наиболее вероятными объяснениями такого поведения национальной валюты могут выступать следующие факторы: ослабление сальдо счета текущих операций (традиционная история для 3 кв.), а также подготовка к дивидендным выплатам. Кроме того, стоит отметить слабость большинства ЕМ валют по отношению к USD в последнее время. Краткосрочный ориентир по USD/RUB сохраняется - 58.4-59.7.