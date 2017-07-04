Торговый диапазон на сегодня составляет 58,75-59,75 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль стабилен по отношению к доллару при заметном снижении активности игроков: сегодня в США отмечают День независимости, - отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Оказать негативное влияние на курс российской валюты способны отрицательная динамика нефти, сезонные факторы, а также события на политической арене. «Черное золото» немного снижается после периода длительного роста, спровоцированного снижением буровой активности американских компаний и последствиями тропических штормов. Инвесторы продолжают опасаться, что наращивание добычи в некоторых странах, в первую очередь Ливии и Нигерии, разбалансирует нефтяной рынок. Игроки с интересом ожидают публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и данных о безработице в США за июнь. Однако в центре внимания – саммит G20, на котором состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,75-59,75 руб./долл.".