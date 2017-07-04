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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль окончательно потерял привязку к нефти - Локо Банк
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04 июля 2017 года 12:14
Рубль окончательно потерял привязку к нефти - Локо Банк
"Рубль окончательно потерял привязку к нефти, - указывает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. - Пока стоимость Brent достигла $49,5 за баррель, рубль к доллару упал до 59,25. В целом, многие валюты развивающихся стран слабели в преддверии Дня независимости в США, рубль тут не стал исключением, но на рубль еще оказывают давление другие факторы, в том числе встреча Путина и Трампа в рамках саммита G20 на этой неделе. Этот фактор будет действовать до следующей неделе, так как саммит пройдет 7-8 июля. Для рубля также сейчас имеет значение давление со стороны платежного баланса, а корректировка планов Минфина по привлечению средств на долговом рынке только подчеркивает, что российский долг не так уж сильно нужен инвесторам. Высокая волатильность по рублю пока будет сохраняться, и на этой неделе мы увидим движения в пределах 50-70 коп. от текущих значений как по доллару, так и по евро".
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04 июля 2017 года 14:23
Credit Suisse понизил рекомендацию для акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками Credit Suisse, осталась без изменения и составляет 100 рублей за штуку. По... читать дальше
.04 июля 2017 года 13:57
комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне американская статистка по ISM manufacturing index (индекс делового оптимизма в производстве) продемонстрировала самое сильное значение показателя почти за 3 года. Более быстрый июньский рост заказов и... читать дальше
.04 июля 2017 года 13:22
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,75-59,75 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль стабилен по отношению к доллару при заметном снижении активности игроков: сегодня в США отмечают День независимости, - отмечает руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Оказать негативное влияние на курс российской валюты способны... читать дальше
.04 июля 2017 года 13:00
Минфин сократит размещение облигаций федерального займа, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Объем ставок на падение рубля достиг максимального уровня с декабря 2014 года. Как стало известно, в III квартале текущего года Минфин сократит размещение... читать дальше
.04 июля 2017 года 12:40
Валютные торги вчера завершились минимальным ослаблением рубля, который отыгрывал активное укрепление доллара на международных площадках, напоминают аналитики банка "Зенит". Цены на нефть росли, однако реакция российский валюты на них оказалась минимальной. Курс доллара на закрытие биржи составил... читать дальше
.04 июля 2017 года 11:53
В настоящий момент оптимальным коридором колебаний цены Brent выглядит область 45-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последний месяц по мере того, как снижение запасов и падение добычи в США несколько снизили опасения относительно эффективности плана ОПЕК+ по урегулированию состояния спроса и предложения, констатирует аналитик ГК... читать дальше
.04 июля 2017 года 11:32
Москва. 4 июля. Рынок акций РФ утром во вторник обновил максимум индекса ММВБ с конца мая на фоне выросшей накануне нефти, после чего залег в боковик при смешанной динамике "фишек" в отсутствие серьезных драйверов. читать дальше
.04 июля 2017 года 11:16
Дальнейшее ослабление рубля продолжится, к осени ожидается диапазон 62-65 руб. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Ожидаемое нами небольшое укрепление рубля на прошлой неделе ограничилось ценой немного ниже 59р. за доллар, несмотря на дорожающую нефть. В нефтяных котировках рост прошлой недели был всего лишь коррекцией в 50% к предыдущему снижению. Отчет о добыче ОПЕК за июнь показывает рост, неожиданное... читать дальше
.04 июля 2017 года 10:58
"Ослабление рубля на новой неделе продолжилось, не исключено, что уже к концу недели курс доллара превзойдет отметку 60 рублей. Крупные игроки все охотнее наращивают позиции против рубля, ожидая, что низкие цены на нефть и нарастающая геополитическая напряженность могут стать причиной ослабления... читать дальше
.04 июля 2017 года 10:35
"Индекс ММВБ по итогам вчерашних торгов закрепился выше отметки в 1900 п., но практически без запаса прочности, - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. - Рынки США сегодня выходные по случаю Дня независимости. В связи с этим торги фьючерсами на нефть закроются в 20:00 мск.... читать дальше
.04 июля 2017 года 10:21
Москва. 4 июля. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне небольшой коррекции цен на нефть вниз. читать дальше
.04 июля 2017 года 10:15
"В понедельник на рынке ОФЗ царило затишье, кривая госдолга завершила день с минимальными изменениями доходностей (в среднем, около -1 бп). В то же время, российский рынок еврооблигаций продолжает следовать за рынком американского госдолга, который прибавил вчера еще 3-5 бп по доходности. С учетом... читать дальше
.04 июля 2017 года 10:08
Москва. 4 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.04 июля 2017 года 10:04
"Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия рынка, индексы будут торговаться в диапазоне вчерашнего дня, - указывает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Среди бумаг мы бы отметили акции ГМК Норникель и НЛМК. Российские индексы пытаются восстановиться, но конъюнктура на мировых площадках... читать дальше
.04 июля 2017 года 09:56
«Индекс ММВБ снизится при открытии торгов на фоне снижения азиатских фондовых индексов и фьючерсов на европейские аналоги. Сегодня рабочий день у инвесторов пройдет безыдейно, и ликвидности на рынке будет мало, поскольку американский рынок закрыт из-за празднования Дня независимости. Котировки... читать дальше
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