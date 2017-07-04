Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса ММВБ с конца мая и залег в боковик

Москва. 4 июля. Рынок акций РФ утром во вторник обновил максимум индекса ММВБ с конца мая на фоне выросшей накануне нефти, после чего залег в боковик при смешанной динамике "фишек" в отсутствие серьезных драйверов.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1903,96 пункта (+0,1%, максимум дня - 1910,09 пункта), индекс РТС - 1013,46 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.

Доллар просел до 59,17 рубля (-0,1 рубля).

В росте лидируют рублевые акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику (Dow Jones и S&P 500 выросли, Nasdaq снизился), повышение цен на нефть и сильные статданные по экономике США компенсировали продолжившееся снижение акций высокотехнологичных компаний.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне повысился до 57,8 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее и стал максимальным с августа 2014 года. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 55,3 пункта.

В Азии во вторник преобладает снижение индексов (проседают Япония и Китай), негативом стали новости об очередном запуске баллистической ракеты Северной Кореей. Центральное телевидение КНДР объявило во вторник об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.

Нефть во вторник корректируется вниз, однако котировки находятся на уровне закрытия российского рынка акций накануне. Нефть росла предыдущие восемь сессий подряд - это самый длительный период роста более чем за семь лет.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $49,42 за баррель (-0,5% и +1,9% накануне), августовская цена WTI - $46,85 за баррель (-0,5% и +2,2% в понедельник).

Опрос аналитиков, представителей нефтяных компаний и судовых брокеров, проведенный агентством Bloomberg, свидетельствует о повышении добычи нефти странами ОПЕК в июне до максимального уровня в этом году. Государства ОПЕК увеличили добычу нефти в прошлом месяце на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем. Рост добычи связан главным образом с ростом производства нефти в странах, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи, - Ливии и Нигерии.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, спрос на рисковые активы может оказаться под давлением в свете снижения котировок Brent после ралли накануне, воинственных действий Северной Кореи и спекуляций относительно будущей монетарной политики ФРС, а также перспектив отношений США и России. Во вторник американские рынки закрыты, что предполагает более низкие объемы торгов.

Потенциал роста цен на нефть по-прежнему ограничен высокими объемами бурения (число буровых установок достигло 756 штук против 341 штуки в июле 2016 года) и увеличением добычи странами ОПЕК в июне (на 280 тыс. б/с, до 32,72 млн б/с, годовой максимум).

Несмотря на предупреждения США (заявление Дональда Трампа о том, что "его терпение иссякло") и крупнейших азиатских стран, Пхеньян провел запуск баллистической ракеты, которая, как сообщается, упала в воду в экономической зоне Японии. Таким образом, нарастают риски эскалации в регионе.

Индекс деловой активности в производственном секторе США в июне повысился до 57,8 пункта (лучше прогноза), что свидетельствует в пользу восстановления экономического роста и более агрессивной политики ФРС.

Саммит G20 в конце недели обещает стать одним из ключевых событий: ожидаемая встреча президентов В.Путина и Д.Трампа может пролить свет на будущее отношений двух стран.

По мнению главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рабочий день у инвесторов пройдет безыдейно, ликвидности на рынке будет мало, поскольку американский рынок закрыт из-за празднования Дня независимости. Хорошая статистика в США по индексу деловой активности приободрила валютных трейдеров. Теперь их интересует публикуемый в среду июньский протокол заседания FOMC, по итогам которого был увеличен верхний уровень процентной ставки до 1,25%, а также новые рабочие места вне сельхозсектора и коэффициент безработицы, которые выйдут в пятницу. Консенсус-прогноз сигнализирует о хороших данных, что окажет поддержку доллару в течение всей недели.

Ведущий аналитик компании Amarkets Артем Деев полагает, что нефть продолжают поддерживать обнадеживающие фундаментальные отчеты прошлой недели, сообщившие о значительном снижении объемов добычи нефти в США, а также о первом за последние 24 недели сокращении количества сланцевых буровых. Однако покупателям не стоит забывать, что причина подобной статистики может быть временной, учитывая последствия тропического шторма в Мексиканском заливе, приостановившего работу ряда нефтяных платформ.

Инвесторы по-прежнему скептически настроены в отношении стабилизации цен на нефть из-за потенциала более высокого объема добычи в Ливии и Нигерии, на которые не распространяется действие договора ОПЕК+ по ограничению добычи. Участники рынка также опасаются, что ситуацию вряд ли исправит даже максимальный за все время уровень выполнения договоренности по сокращению добычи. Указанный скепсис вполне способен вернуть нефть марки Brent к поддержке $45 за баррель.

По оценке начальника управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимира Веденеева, в июне практически прекратился приток средств в ОФЗ в рамках carry trade после изменения ставок ЦБ и ФРС, и инвесторы постепенно начали выводить активы. При этом, по данным EPFR, с конца февраля по конец июня из фондов, ориентированных на российский рынок, ушло почти $1,6 млрд. Негатив был связан в том числе и с сохранением геополитической напряженности между Россией и США, а также внутренними корпоративными новостями - конфликтом между "Роснефтью" (MOEX: ROSN) и АФК "Система".

Текущие ценовые уровни рынка акций представляются привлекательными для пополнения портфелей. Действие соглашения ОПЕК+, вероятно, сбалансирует рынок и приведет к роспуску запасов нефти уже к I-II кварталу 2018 года, а цены на нефть вновь поднимутся до $50-55 за баррель и, возможно, к $55-60 за баррель. Для российского рынка акций это означает рост на 25-30% в перспективе ближайших 12 месяцев. Поэтому, учитывая текущее снижение российского рынка почти на 20% от своих максимумов, рекомендуется довести долю акций до 20-25%, что позволит серьезно увеличить общую доходность портфеля при росте рынка, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+27,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+4,4%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+2,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+1,4%).

Подешевели бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-7,6%), АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (MOEX: OSMP) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,446 млрд руб. (из них 1,493 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).