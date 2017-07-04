Дальнейшее ослабление рубля продолжится, к осени ожидается диапазон 62-65 руб. - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Ожидаемое нами небольшое укрепление рубля на прошлой неделе ограничилось ценой немного ниже 59р. за доллар, несмотря на дорожающую нефть. В нефтяных котировках рост прошлой недели был всего лишь коррекцией в 50% к предыдущему снижению. Отчет о добыче ОПЕК за июнь показывает рост, неожиданное снижение добычи в США на прошлой неделе связано с ураганом в мексиканском заливе и вряд ли продолжиться. Все это будет давить на нефтяные котировки, как и понижение прогнозов по ценам ведущими инвестбанками. Не за горами и конвертация нерезидентами полученных от российских компаний дивидендов. Все вышеперечисленное будет спрособствовать дальнейшему ослаблению рубля, будет этот процесс плавным или скачкообразным, предсказать невозможно, но к осени диапазон 62-65р. представляется наиболее реалистичным," - отмечает управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин.