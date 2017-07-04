Рубль слабеет к доллару и евро на фоне небольшого снижения нефти

Москва. 4 июля. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне небольшой коррекции цен на нефть вниз.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,27-59,37 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,36 руб./$1 (+9,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 67,48 руб./EUR1 (+15,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 12,34 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 63,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,3 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 27,8 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на фоне небольшого снижения цен на нефть после подъема по итогам предыдущих восьми сессий - самого длительного периода роста рынка более чем за семь лет. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК опустилась на 0,3% - до $49,53 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,25% - до $46,95 за баррель.

Цены на нефть упали более чем на 14% в первом полугодии 2017 года на опасениях, что усилия по ограничению добычи государствами ОПЕК+ не смогут восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке в условиях наращивания добычи американскими производителями. Однако в минувшую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о первом за 24 недели и втором с начала текущего года сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США. Число таких установок за неделю сократилось на 2 единицы - до 756. Помимо этого, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило о сокращении добычи нефти в США на 100 тыс. баррелей в сутки.