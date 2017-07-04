На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 4 июля. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленно торги в укороченную перед Днем независимости сессию: повышение цен на нефть и сильные статданные по экономике США компенсировали продолжившееся снижение акций высокотехнологичных компаний. Кроме того, в понедельник Институт управления поставками (ISM) обнародовал значение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) за июнь. Индикатор повысился до 57,8 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее и стал максимальным с августа 2014 года. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 55,3 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник, исключение составляет австралийский рынок, который растет вслед за подъемом котировок акций финансовых, горнодобывающих и энергетических компаний. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,14%, гонконгский Hang Seng - 1,6%, китайский Shanghai Composite - 0,5%, южнокорейский KOSPI - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,6%. Негативном для азиатских рынков стали новости об очередном запуске баллистической ракеты Северной Кореей. Радио страны сообщило, что во вторник будет распространено важное заявление по поводу последнего пуска баллистической ракеты. На этом фоне японская иена, которую инвесторы относят к активам "тихой гавани", дорожает относительно доллара США, евро и других мировых валют, что негативно сказывается на котировках акций местных экспортеров.

Австралийский рынок поднимается во вторник на фоне ослабления местной валюты вслед за решением Резервного банка Австралии (РБА) сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне. РБА оставил ставку на рекордно низком уровне в 1,5% годовых, что совпало с ожиданиями рынка.

В свою очередь цены на нефть опускаются во вторник после подъема по итогам предыдущих восьми сессий - самого длительного периода роста рынка более чем за семь лет. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 МСК опустилась на 0,42% - до $49,47 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на 1,87% - до $49,68 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,36% - до $46,9 за баррель. Контракт подорожал на 2,24% - до $47,07 за баррель по итогам предыдущей сессии.

В минувшую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о первом за 24 недели и втором с начала текущего года сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США. Число таких установок за неделю сократилось на 2 единицы - до 756 штук. Помимо этого, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило о сокращении добычи нефти в США на 100 тыс. баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и вновь оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,275 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,472 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 июля вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (1-3 июля) 0,12%, поднявшись до 515,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ЧТПЗ БО-001Р-01" (+2,7%), "О1 Пропертиз Финанс-01" (+2,11%) и "МОЭСК БО-09" (+0,25%), а в лидерах снижения - "Роснефть-001Р-02" (-0,25%), "РЖД БО-03" (-0,25%) и "РЖД-17" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Бинбанк (MOEX: MDMB) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок проходил 29 июня. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 11,15% годовых, к ней приравнена ставка 2-12-го купонов. По выпуску предусмотрена выплата ежемесячных купонов. Дата погашения бумаг - 3 июля 2018 года.

ПАО "Волга Капитал" завершило размещение биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на 5-летние бонды проходил с 11:00 МСК 23 июня до 16:00 МСК 29 июня. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Помимо купона, по облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к Российскому индексу волатильности (RVI) "Московской биржи". Ставка этого дохода будет определяться исходя из среднего значения индекса за год и коэффициента участия в индексе. Ориентир коэффициента участия составляет 10%, что соответствует дополнительному доходу на уровне 2,5% в год, исходя из текущей конъюнктуры рынка. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 20 лет.

ООО "Связьинвестнефтехим-финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") планирует 4 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор заявок на облигации серии 001Р-01 объемом 20-25 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,80-9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,99-9,20% годовых. Бонды имеют полугодовые купоны. Техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 11 июля. Компания планировала 22 июня провести сбор заявок на облигации объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,80-9,05% годовых. Однако эмитент отложил размещение в связи с негативной рыночной конъюнктурой. Бумаги размещаются в рамках программы облигаций компании общим объемом до 30 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.

Банк "Восточный" установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-07 в размере 11,7% годовых (58,34 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 5-летние облигации БО-07 объемом 5 млрд рублей в июле 2013 года. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона 11,7% годовых. По облигациям 21 июля предстоит оферта.

АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) установило ставку 9-го купона биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 на уровне 9% годовых (44,88 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). "Уралвагонзавод" разместил облигации серии БО-01 на 6 млрд рублей и серии БО-02 на 5 млрд рублей в июле 2013 года. Семилетние облигации обеих серий имеют 14 полугодовых купонов. Купонная ставка 1-3-го купонов была установлена на уровне 9% годовых, 4-го купона - 17,75% годовых, 5-8-го купонов - 16,75% годовых. Дата погашения облигаций - 9 июля 2020 года. По выпускам обеих серий предусмотрена оферта с исполнением 18 июля 2017 года.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 6-7-го купонов биржевых облигаций серии БО-38 в размере 11% годовых. "ТрансФин-М" 20 января 2015 года разместил биржевые облигации серии БО-38 номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 56% выпуска на сумму 1,4 млрд рублей. Ставка текущего купона - 13% годовых. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. По выпуску 18 июля предстоит оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.