На первичных аукционах в среду Минфин может сконцентрироваться на 5-летних бумагах - Росбанк

"В понедельник на рынке ОФЗ царило затишье, кривая госдолга завершила день с минимальными изменениями доходностей (в среднем, около -1 бп). В то же время, российский рынок еврооблигаций продолжает следовать за рынком американского госдолга, который прибавил вчера еще 3-5 бп по доходности. С учетом отсутствия выраженных покупок на рынке ОФЗ, на завтрашних первичных аукционах Минфин может сконцентрироваться на 5-летних бумагах (26220), который проявили высокую устойчивость к колебаниям рынка в прошлом квартале. Вторым аукционным выпуском может стать 9-летний 26219, который по-прежнему дает устойчивую премию в 20 бп к сопоставимой по срочности 26207 и выглядит привлекательным для инвесторов", - комментируют ситуацию на рынке рублевого долга эксперты Росбанка.