Индекс ММВБ снизится при открытии торгов - Банк "Глобэкс"

«Индекс ММВБ снизится при открытии торгов на фоне снижения азиатских фондовых индексов и фьючерсов на европейские аналоги. Сегодня рабочий день у инвесторов пройдет безыдейно, и ликвидности на рынке будет мало, поскольку американский рынок закрыт из-за празднования Дня независимости. Котировки нефти будут торговаться стабильно, но рубль имеет шансы ослабнуть. Хорошая статистика в США по индексу деловой активности приободрила валютных трейдеров. Теперь их интересует. публикуемый в среду июньский протокол заседания FOMC, по итогам которого увеличили верхний уровень процентной ставки до 1,25%, а также новые рабочие места вне с/х и коэффициент безработицы, которые будут опубликованы в пятницу. Консенсус-прогноз сигнализирует о хороших данных, что окажет поддержку доллару в течение всей недели», - прогнозирует главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.