Сегодня индекс ММВБ откроется вблизи уровней вчерашнего закрытия - "Открытие Брокер"

"С высокой вероятностью сегодня индекс ММВБ откроется вблизи уровней вчерашнего закрытия из-за достаточно негативного внешнего фона, - прогнозирует аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. - В течение дня котировки индикатора будут следовать за потоком новостей. Фьючерс на индекс ММВБ завершил вчерашнюю вечернюю сессию ростом на 0,4%. Среди российских корпоративных событий внимания заслуживает плановая публикация Московской биржей торговых данных за июнь, что может поддержать соответствующие котировки. На валютном рынке не исключено ослабление рубля к доллару в пределах 0,5% на фоне снижения цен на нефть и сокращения спроса на рубли после окончания налогового периода. Тем не менее, среднесрочные фундаментальные факторы пока на стороне нацвалюты: привлекательность ставок по бондам, спрос на рубли перед дивидендными выплатами и эффект соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи".