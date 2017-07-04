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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Сегодня индекс ММВБ откроется вблизи уровней вчерашнего закрытия - "Открытие Брокер"
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04 июля 2017 года 09:50

Сегодня индекс ММВБ откроется вблизи уровней вчерашнего закрытия - "Открытие Брокер"

"С высокой вероятностью сегодня индекс ММВБ откроется вблизи уровней вчерашнего закрытия из-за достаточно негативного внешнего фона, - прогнозирует аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. - В течение дня котировки индикатора будут следовать за потоком новостей. Фьючерс на индекс ММВБ завершил вчерашнюю вечернюю сессию ростом на 0,4%. Среди российских корпоративных событий внимания заслуживает плановая публикация Московской биржей торговых данных за июнь, что может поддержать соответствующие котировки. На валютном рынке не исключено ослабление рубля к доллару в пределах 0,5% на фоне снижения цен на нефть и сокращения спроса на рубли после окончания налогового периода. Тем не менее, среднесрочные фундаментальные факторы пока на стороне нацвалюты: привлекательность ставок по бондам, спрос на рубли перед дивидендными выплатами и эффект соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи".


Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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