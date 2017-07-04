Инвесторы по-прежнему скептически настроены в отношении стабилизации цен на нефть - AMarkets

"Цены на нефть выросли и в понедельник, продолжив восстановительную тенденцию прошлой недели, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - Для американского сорта нефти WTI восьмой день роста подряд обозначил самый длительный период восстановления за семь лет. Котировки черного золота продолжают поддерживать обнадеживающие фундаментальные отчеты прошлой недели, сообщившие о значительном снижении объемов добычи нефти в США, а также первом за последние 24 недели сокращении количества сланцевых буровых. Данные Администрации энергетической информации показали, что общая внутренняя добыча нефти в США снизилась на 100 000 баррелей в день до 9,25 миллиона баррелей в сутки. Далее, согласно отчету от Baker Hughes, за прошлую неделю сократилось и число активных буровых на нефть, до 756. Покупателям актива не стоит забывать, что причина подобной статистики может быть временной, учитывая последствия тропического шторма в Мексиканском заливе, приостановившего работу ряда нефтяных платформ. Инвесторы по-прежнему скептически настроены в отношении стабилизации цен на нефть из-за потенциала более высокого объёма добычи в Ливии и Нигерии, на которые не распространяется действие договора ОПЕК по ограничению добычи. Участники рынка также опасаются, что ситуацию вряд ли исправит даже максимальный за все время уровень выполнения договорённости по сокращению добычи. Указанный скепсис вполне способен вернуть нефть марки Brent к поддержке $45".