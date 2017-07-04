Сегодня возможно продолжение консолидации в окрестностях психологически важного уровня 1000 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

В понедельник котировки высоколиквидных бумаг в среднем повысились, спрос был сосредоточен в сырьевом секторе, указывает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Так, акции Норникеля (GMKN) и Северстали (CHMF) подорожали на 2.2%, Новатэка (NVTK) – на 2.1%, Сургутнефтегаза (SNGS) и Роснефти (ROSN) – на 2.0%. Некоторому оживлению на рынке способствовало улучшение динамики цен на нефть (сказались признаки приостановки роста добычи в США). Кроме того, некоторые из трейдеров, по всей вероятности, связывают надежды на сокращение негативного воздействия геополитического фактора в качестве итога встречи президент в РФ и США, которая, как ожидается, может состояться «на полях» саммита G20 7-8 июля.

Фондовые индексы США в среднем немного повысились, сегодня торги в США проводиться не будут по случаю Дня независимости. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

"Сегодня возможно продолжение консолидации в окрестностях психологически важного уровня 1000 пунктов по индексу РТС, - прогнозирует А. Старцев. - Выходной в США (День независимости) подразумевает сокращение активности нерезидентов и уменьшение потока потенциальных новостных поводов для изменений в характере торгов. На мировом валютном рынке вновь наметилось укрепление доллара США, что может повлиять на динамику пары доллар-рубль в начале торгов, но сильные движения пока выглядят маловероятными".