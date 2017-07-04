Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе 1900 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается умеренно негативным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $49.4 за баррель, находясь под давлением на фоне публикации данных статистики о росте добычи «черного золота» в Ливии и Нигерии, освобожденных картелем ОПЕК от обязательств по сокращению добычи. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе 1900 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем увидеть его колебания вблизи достигнутых уровней при пониженной активности инвесторов в условиях слабо насыщенного внешнего фона из-за нерабочего дня в США.