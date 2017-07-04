Рубль игнорирует позитивные факторы - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль теперь игнорирует позитивные факторы. Даже продолжившийся рост цен на нефть не смог удержать его в плюсе в понедельник. Хотя в то же время Brent почти вплотную подошла к отметке 50,00 долл./барр. Все дело в рыночных настроениях и масштабных сдвигах в курсах монетарной политики Центробанков. Многие ЦБ развитых стран на прошлой неделе дали сигнал на то, что они готовы повышать ставки. А Банк России в то же время нацелен на смягчение монетарной политики. И это заставляет спекулянтов избавляться от рубля. Об этом же говорят и другие факторы. Опубликованные на днях данные комиссии по фьючерсной торговле США показали, что впервые с января 2016 года количество ставок американских спекулятивных инвесторов на ослабление рубля впервые с января 2016 года оказалось больше, чем ставок на его укрепление. При таком сценарии USD/RUB сможет продолжить падение в ближайшем времени с целью на 59,70 и далее на 60,30", - комментирует старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.