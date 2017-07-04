Рынки США закрыты, нефть дешевеет после восьми сессий роста

Американские индексы Dow Jones и S&P 500 выросли в понедельник, Nasdaq снизился. Фондовые индексы АТР в основном падают, исключение составляет австралийский рынок. Нефть опускается после восьми сессий роста, Brent подешевела до $49,4 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленно торги в укороченную перед Днем независимости сессию: повышение цен на нефть и сильные статданные по экономике США компенсировали продолжившееся снижение акций высокотехнологичных компаний.

Стоимость нефти марки Brent выросла к 20:00 МСК на 1,2% и находится у $49,4 за баррель впервые с середины июня на данных о сокращении числа действующих буровых установок в США на минувшей неделе. Снижение стало первым за 24 недели и вторым с начала года.

Акции крупнейших американских нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron подорожали более чем на 1,7%.

Кроме того, в понедельник Институт управления поставками (ISM) обнародовал значение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) за июнь.

Индикатор повысился до 57,8 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее и стал максимальным с августа 2014 года. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 55,3 пункта.

Цена бумаг фармацевтической компании Opexa Therapeutics взлетели на 80% на новости о слиянии с конкурирующей Acer Therapeutics.

Котировки акций Bankrate Inc., оператора одноименного сайта о личных финансах, выросли на 8,2%. Американская компания Red Ventures, специализирующаяся на прямом маркетинге, объявила о покупке Bankrate за $1,4 млрд.

Рыночная стоимость производителя электромобилей Tesla Inc. упала по итогам торгов на 2,5%, хотя в ходе сессии ее акции росли на заявлении главы компании Илона Маска о том, что производство электромобиля новой модели Model 3 будет начато на две недели раньше запланированного срока благодаря быстрому получению одобрений регуляторов.

Первая машина сойдет с конвейера уже в пятницу, 7 июля, а к декабрю планируется нарастить выпуск до 20 тыс. автомобилей в месяц.

Индекс Dow Jones Industrial Average 3 июля повысился на 129,64 пункта (0,61%) и составил 21479,27 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 5,6 пункта (0,23%) - до 2429,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 30,36 пункта (0,49%) и составил 6110,06 пункта.

Сессия в понедельник на биржах США была короткой в преддверии Дня независимости - торги завершились в 20:00 МСК. Во вторник все рынки США закрыты.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник, исключение составляет австралийский рынок, который растет вслед за подъемом котировок акций финансовых, горнодобывающих и энергетических компаний.

Японский индекс Nikkei 225 потерял в ходе торгов 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,6%, китайский Shanghai Composite - 0,5%, южнокорейский KOSPI - 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,6%.

Негативном для азиатских рынков стали новости об очередном запуске баллистической ракеты Северной Кореей. Радио страны сообщило, что во вторник в 15:00 по местному времени (09:30 МСК) будет распространено важное заявление по поводу последнего пуска баллистической ракеты.

На этом фоне японская иена, которую инвесторы относят к активам "тихой гавани", дорожает относительно доллара США, евро и других мировых валют, что негативно сказывается на котировках акций местных экспортеров, сообщает MarketWatch.

Бумаги Sony Corp. подешевели в ходе торгов на 1,9%, Nintendo - на 4,8%, Panasonic - на 2,3%.

Австралийский рынок поднимается во вторник на фоне ослабления местной валюты вслед за решением Резервного банка Австралии (РБА) сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне. РБА оставил ставку на рекордно низком уровне в 1,5% годовых, что совпало с ожиданиями рынка.

Котировки акций австралийских банков поднимаются в ходе торгов: стоимость бумаг Australia & New Zealand Banking Group увеличилась на 2%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,8%.

Акции BHP Billiton на торгах в Сиднее подорожали на 2,3%, Rio Tinto - на 0,8%.

Гонконгский рынок падает во вторник максимальными темпами за восемь месяцев вслед за снижением котировок акций ряда крупных компаний. Так, бумаги Galaxy Entertainment Group Ltd. подешевели на 4,2%, Tencent Holdings Ltd. - на 3,8%.

Цены на нефть опускаются во вторник после подъема по итогам предыдущих восьми сессий - самого длительного периода роста рынка более чем за семь лет.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК опустилась на $0,28 (0,56%) - до $49,4 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на $0,91 (1,87%) - до $49,68 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,24 (0,51%) - до $46,83 за баррель. Контракт подорожал на $1,03 (2,24%) - до $47,07 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Цены на нефть упали более чем на 14% в первом полугодии 2017 года на опасениях, что усилия по ограничению добычи государствами ОПЕК+ не смогут восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке в условиях наращивания добычи американскими производителями, пишет MarketWatch.

Однако в минувшую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о первом за 24 недели и втором с начала текущего года сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США. Число таких установок за неделю сократилось на 2 единицы - до 756.

Помимо этого, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило о сокращении добычи нефти в США на 100 тыс. баррелей в сутки.

"Сокращение числа действующих буровых одновременно с падением добычи может означать, что американский рынок ждет продолжительное снижение производства", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Опрос аналитиков, представителей нефтяных компаний и судовых брокеров, проведенный агентством Bloomberg, свидетельствует о повышении добычи нефти странами ОПЕК в июне до максимального уровня в этом году.

Государства ОПЕК увеличили добычу нефти в прошлом месяце на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем.

Рост добычи связан главным образом с ростом производства нефти в странах, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи, - Ливии и Нигерии.