Утренние прогнозы: рынок акций консолидируется, формируя "дно"

В понедельник рост нефтяных бумаг обеспечил позитивную динамику фондовых индексов. По итогам торгов индекс ММВБ составил 1902,59 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1009,42 пункта (+0,9%). Во вторник в США выходной (День независимости), что, по мнению аналитиков, подразумевает сокращение активности нерезидентов и уменьшение потока новостей, влияющих на динамику нашего рынка.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно негативным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $49.4 за баррель, находясь под давлением на фоне публикации данных статистики о росте добычи «черного золота» в Ливии и Нигерии, освобожденных картелем ОПЕК от обязательств по сокращению добычи. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в районе 1900 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем увидеть его колебания вблизи достигнутых уровней при пониженной активности инвесторов в условиях слабо насыщенного внешнего фона из-за нерабочего дня в США.".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Во вторник индекс ММВБ, вероятно, сдержанно прибавит в начале торгов. В районе 1900-1920 пунктов возможны попытки развернуться вниз, которые рекомендуем выкупать. Мы сохраняем ожидания относительно движения в будущем к 2050-2100 пунктам по индексу ММВБ. Признаком изменения ситуации в пользу продавцов может стать переход в консолидацию в районе 1800-1850, либо ниже. Однако текущие колебания, скорее, укладываются в схему формирования “дна” с последующим ростом. Биржи США сегодня закрыты на празднование 4 июля, что может оказать влияние на активность отечественных спекулянтов. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ".

Банк «ГЛОБЭКС» (Виктор Веселов): «Индекс ММВБ снизится при открытии торгов на фоне снижения азиатских фондовых индексов и фьючерсов на европейские аналоги. Сегодня рабочий день у инвесторов пройдет безыдейно, и ликвидности на рынке будет мало, поскольку американский рынок закрыт из-за празднования Дня независимости. Котировки нефти будут торговаться стабильно, но рубль имеет шансы ослабнуть. Хорошая статистика в США по индексу деловой активности приободрила валютных трейдеров. Теперь их интересует публикуемый в среду июньский протокол заседания FOMC, по итогам которого увеличили верхний уровень процентной ставки до 1,25%, а также новые рабочие места вне с/х и коэффициент безработицы, которые будут опубликованы в пятницу. Консенсус-прогноз сигнализирует о хороших данных, что окажет поддержку доллару в течение всей недели».

"Открытие Брокер" (Тимур Нигматуллин): "С высокой вероятностью сегодня индекс ММВБ откроется вблизи уровней вчерашнего закрытия из-за достаточно негативного внешнего фона. В течение дня котировки индикатора будут следовать за потоком новостей. Фьючерс на индекс ММВБ завершил вчерашнюю вечернюю сессию ростом на 0,4%. Среди российских корпоративных событий внимания заслуживает плановая публикация Московской биржей торговых данных за июнь, что может поддержать соответствующие котировки".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня возможно продолжение консолидации в окрестностях психологически важного уровня 1000 пунктов по индексу РТС. Выходной в США (День независимости) подразумевает сокращение активности нерезидентов и уменьшение потока потенциальных новостных поводов для изменений в характере торгов. На мировом валютном рынке вновь наметилось укрепление доллара США, что может повлиять на динамику пары доллар-рубль в начале торгов, но сильные движения пока выглядят маловероятными".